Спустя всего 5 дней от предыдущего запуска новая партия спутников Starlink была успешно доставлена на орбиту. Вместе с группировкой растет и спрос на технологию — уже более полмиллиона пользователей хотят подключить спутниковый интернет, передает 3Dnews.

Новая партия

Вчера, 4 мая, SpaceX отправила в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. В рамках миссии данный запуск стал 13-ым в этом году и 27-ым в целом.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 15:01 по времени Восточного побережья США (22:01 по Киеву).

Партия из 60 спутников была запущена с помощью ракеты-носителя Falcon 9. К слову, первая ступень ракеты вернулась на Землю в 9 раз, повторив предыдущий рекорд SpaceX.

Сейчас орбитальная группировка SpaceX насчитывает более 1500 космических аппаратов. Этого количества достаточно для выполнения плана относительно 1584 аппаратов на высоте 550 км и обеспечения приличного глобального покрытия.

Хочу Starlink

Вместе с увеличением количества спутников Starlink на орбите растет и спрос на услуги компании. Во время веб-конференции по последнему запуску SpaceX поделилась, что уже более 500 тысяч человек выразили желание подключить спутниковый интернет компании.

Из полмиллиона потенциальных пользователей Starlink, разместивших заявки на услуги, часть уже внесла депозит. Несмотря на такую активность, Илон Маск в своем Twitter уверяет, что никаких технических проблем с удовлетворением спроса возникнуть не должно.

«Единственное ограничение — высокая плотность пользователей в городской зоне. Вероятнее всего, все первые 500 тысяч получат доступ к сервису. Больше трудностей будет в масштабе нескольких миллионов пользователей», — пишет Маск.

Охват

Как известно, бета-тестирование спутникового интернета Starlink компания SpaceX начала в еще в октябре прошлого года в Северной Америке. В январе зона тестирования была расширена на Канаду и Великобританию, немного позже к проекту присоединилась еще и Западная Германия. Теперь стало известно о бета-тестах в Австралии и, несмотря на трудности, компания все же предлагает предварительный заказ жителям Индии.

Илон Маск к концу текущего года пообещал обеспечить скоростным спутниковым интернетом Starlink большую часть населения нашей планеты. При этом сам интернет ускорится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс.

Что касается Украины, покрытие нашей страны спутниковым интернетом в этом году в планы SpaceX не входило. На сайте компании говорится, что для нас подключение интернета Starlink предусмотрено в 2022 году.