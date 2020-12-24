В следующем году мир увидит новую модель приставки Apple TV. Эксперты уверены, чтоб выжить в условиях жёсткой конкуренции, новая Apple TV должна получить действительно качественные улучшения, передает Технот.

Сообщается, что с 2015 года особых изменений в Apple TV не наблюдалось. Компания ограничилась добавлением поддержки 4K и HDR и ежегодными обновлениями ПО.

Из-за этого Apple пришлось столкнуться с жёсткой конкуренцией. На рынке представлены более дешёвые приставки конкурентных компаний, часто даже с более широким функционалом.

«Для сравнения, последняя Apple TV 4K стоит 180 долларов, тогда как TV-стик от Amazon обойдется всего в 50 долларов, а полноценная приставка — в 120. Самый дорогой потоковый плеер Roku стоит в 80 долларов, а Chromecast от Google — 50», — пишет ресурс.

В связи с этим ожидается, что следующее обновление Apple TV будет куда более существенным. В частности, говорят о том, что новая приставка получит игровое направление, обновленный пульт ДУ и процессор.

«Новая модель Apple TV 4K получит более производительный процессор A14 Bionic, тот же самый, что ранее использовался в iPhone 12 и iPad Air. Его производительности будет достаточно для запуска требовательных игр. Apple TV 4K будет впервые позиционироваться в качестве геймерской приставки. Это вполне логично, ведь на ней доступен кроссплатформенный игровой сервис Apple Arcade», — сообщает портал iGuides.ru.

Напомним, в сентябре появилась информация о том, что Apple работает над новой версией телеприставки Apple TV. Устройство появится в 2021 году и будет иметь функцию поиска пульта дистанционного управления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.