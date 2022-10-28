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Автогонщик Льюис Хэмилтон открыл собственную студию по производству фильмов и телепрограмм

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Британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон открыл собственную компанию по производству фильмов и телевизионных программ под названием Dawn Apollo Films.

В этот вторник портал Deadline распространил информацию о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» собрал и возглавил команду талантливых создателей контента. Таким образом, он создал мощный продюсерский центр, которым будет руководить его менеджер Пенни Тау.

Компания уже наметила на ближайшую перспективу создание двух проектов. Одним из них является художественный фильм с Брэдом Питтом в главной роли. Его будет снимать режиссер Джозеф Косински (благодаря которому на большой экран вышел фильм «Топ Ган: Меверик»).

У нового фильма пока нет названия, но Deadline сообщает, что в съемке фильма будет участвовать водитель автомобиля Mercedes.

Льюїс Гамільтон / Льюис Хэмилтон / Lewis Hamilton

Параллельно Dawn Apollo Films готовит документальный биографический фильм о Льюисе Хэмилтоне. Дистрибуцией обоих проектов, как ожидается, будет заниматься Apple TV+.

Льюис Хэмилтон говорит, что заинтересован в производстве проектов, рассказывающих удивительные истории от разных деятелей из мира спорта, моды и технологий.

«Наша цель состоит в том, чтобы создавать исключительные истории и вдохновлять людей через фильмы и рассказы. Это для меня очень важно», – сообщил пилот «Формулы-1».

В заключение Хэмилтон рассказал, что его всегда интересовал мир кино. В будущем он планирует работать в этой сфере и как актер, и как продюсер.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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