Британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон открыл собственную компанию по производству фильмов и телевизионных программ под названием Dawn Apollo Films.

В этот вторник портал Deadline распространил информацию о том, что семикратный чемпион «Формулы-1» собрал и возглавил команду талантливых создателей контента. Таким образом, он создал мощный продюсерский центр, которым будет руководить его менеджер Пенни Тау.

Компания уже наметила на ближайшую перспективу создание двух проектов. Одним из них является художественный фильм с Брэдом Питтом в главной роли. Его будет снимать режиссер Джозеф Косински (благодаря которому на большой экран вышел фильм «Топ Ган: Меверик»).

У нового фильма пока нет названия, но Deadline сообщает, что в съемке фильма будет участвовать водитель автомобиля Mercedes.

Параллельно Dawn Apollo Films готовит документальный биографический фильм о Льюисе Хэмилтоне. Дистрибуцией обоих проектов, как ожидается, будет заниматься Apple TV+.

Льюис Хэмилтон говорит, что заинтересован в производстве проектов, рассказывающих удивительные истории от разных деятелей из мира спорта, моды и технологий.

«Наша цель состоит в том, чтобы создавать исключительные истории и вдохновлять людей через фильмы и рассказы. Это для меня очень важно», – сообщил пилот «Формулы-1».

В заключение Хэмилтон рассказал, что его всегда интересовал мир кино. В будущем он планирует работать в этой сфере и как актер, и как продюсер.

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