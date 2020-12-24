Япония планирует запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Его запустят лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry и Киотский университет в 2024 году, передает 3Dnews.

Сообщается, что с 2012 года Европейское космическое агентство финансирует проект «Чистый космос», целью которого является поиск более экологически чистых материалов для спутников, которые гарантированно и без остатков сгорали бы при входе в атмосферу.

Как раз такими свойствами, как ожидается, и будет обладать японский деревянный спутник. Возвращаясь на Землю, он будет полностью сгорать в атмосфере, не выбрасывая в нее вредные вещества и не осыпая землю обломками». Кроме того, такие спутники будут проще в сборке.

«Дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Это позволяет размещать такие устройства, как антенны и механизмы ориентации, внутри деревянного спутника, что позволяет создавать более простые конструкции», — передает 3Dnews.

Отмечается, что запуск спутника с деревянным корпусом намечен на 2024 год. До этого партнёры изучат возможность возведения деревянных конструкций в космических средах.

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