Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV запускает совместный проект с Укрзализныцей. Отныне контент OTT-платформы доступен в поездах Интерсити и Интерсити+. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе SWEET.TV.

Пассажиры смогут насладиться фильмами и мультфильмами сервиса в течение всей поездки. Для этого компания устанавливает собственное оборудование в поездах, и это дает возможность через интернет получить доступ к фильмам и мультфильмам на платформе сервиса. Во время тестового периода услуга будет предоставляться бесплатно.

«Мы знаем, как бывает грустно ехать в поезде, даже когда за окном очень красивые пейзажи. Но теперь каждый пассажир Интерсити и Интерсити+ получит доступ к первоклассному контенту нашего сервиса. Я уверен, что это сделает путешествия более приятными. Интерфейс нашего приложения – один из самых дружественных и интуитивно-понятным на украинском рынке. А работа платформы стабильная даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета. Именно поэтому вы без проблем можете смотреть фильмы и мультфильмы даже в поезде », – отметил директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

SWEET.TV — это первый украинский онлайн-кинотеатр, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и другими, и создает эксклюзивный дубляж и озвучку культовых фильмов и трейлеров на государственном языке.

«Доступ к мультимедийному контенту – это именно то, чего действительно долгое время ждали наши пассажиры. Для нас такое партнерство – это возможность расширить перечень бортовых сервисов, чтобы сделать каждую поездку Укрзализныцей еще комфортнее», – отметил Андрей Уманец, директор Украинского железнодорожной скоростной компании.

Тестирование работы SWEET.TV началось 15 декабря в поезде №745/746 Киев-Славское. Во время тестового режима доступ к контенту на платформе будет бесплатным. Такой подарок национальный онлайн-кинотеатр сделал всем пассажирам маршрута накануне Нового года.

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