До конца года 16 поездов «Интерсити+» оборудуют терминалами Starlink

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Минцифра и Укрзализныця сообщили, что до конца 2023 года планируют оборудовать терминалами Starlink шестнадцать поездов «Интерсити+».

Тестирование терминалов Starlink в поездах

В поездах класса «Интерсити+» уже тестируют около 40 терминалов Starlink. Эти поезда не имеют устойчивого маршрута и курсируют по всей Украине, чтобы тестирование было максимально полным. Тестирование проводится также на дипломатических рейсах.

Промежуточные результаты тестирования

По результатам промежуточных тестов, лучший результат можно получить с помощью комбинированной модели Starlink и сетей LTE, где 60% трафика распределяется на Starlink и 40% на LTE. Такое соединение обеспечивает наличие связи на 97% всего пути.

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Улучшение связи и скорости

По планам, на каждый поезд планируют установить четыре терминала Starlink, 10 SIM-карт и по 2 точки доступа в каждом вагоне «Интерсити+». Это позволит добиться скорости связи на уровне 500 Мб/сек.

Высокая потребность в Wi-Fi на поездах

Согласно опросу, проведенному «Укрзализныцей» в середине апреля, почти все пассажиры (99%) говорят о необходимости наличия Wi-Fi в поездах, а 60% активно пользуются подключением к сети. Большинство опрошенных используют интернет для социальных сетей.

Использование Starlink на вокзалах

На украинских вокзалах уже работает до 50 терминалов Starlink. В основном их используют в качестве резервных каналов связи. А вот, например, в Херсоне они стали основным каналом связи.