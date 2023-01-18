В украинских поездах «Интерсити» появится Wi-Fi на базе Starlink

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На протяжении 2023 года интернет от Starlink должен появиться во всех поездах «Интерсити+».

Компания «Укрзалізниця» успешно провела испытание технологии подключения через Wi-Fi на базе Starlink в поездах «Интерсити». Об этом сообщил в Telegram руководитель компании Александр Камышин.

«Даже во время полномасштабной войны “Укрзалізниця” стремится улучшать качество обслуживания пассажиров. Совместно с командой Министерства цифровой трансформации мы провели тестирование работы сети интернет через Starlink в скоростном поезде “Интерсити+”. Результаты положительные: средняя скорость на один порт составляет 65.7 Мбит/сек, при этом бесперебойный доступ в интернет был возможен на протяжении 96.7% времени поездки. В дальнейшем мы планируем начать процесс установки оборудования, сосредоточившись на том, чтобы до конца года сделать интернет через Starlink доступным пассажирам всех поездов “Интерсити+”, – отметил руководитель железнодорожного оператора.

По словам руководителя компании, поезд оснастили оборудованием Starlink, так сказать, «партизанскими методами», а затем на протяжении 100 дней проводили испытания на разных маршрутах.

Александр Камышин отметил, что он позвонил из поезда через систему видеосвязи вице-премьеру Михаилу Фёдорову и поблагодарил его за поддержку.

В свою очередь, господин Фёдоров сообщил, что «Укрзалізниця» уже получила 450 терминалов Starlink, а до конца года получит оставшиеся. В том числе из той партии, которую Германия должна предоставить Украине в начале февраля.

«Тысячи систем Starlink мы получим из Германии, я думаю, уже в начале февраля», – сказал вице-премьер.

Как ранее сообщалось, последнюю партию – 8 тысяч терминалов – Украина получила в качестве помощи от Польши. В настоящее время на территории Украины уже установлено более 30 тысяч терминалов Starlink.

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Ранее мы сообщали, что авиакомпания airBaltic оборудует все самолеты спутниковым интернетом Starlink.