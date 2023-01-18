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В украинских поездах «Интерсити» появится Wi-Fi на базе Starlink

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На протяжении 2023 года интернет от Starlink должен появиться во всех поездах «Интерсити+».

Компания «Укрзалізниця» успешно провела испытание технологии подключения через Wi-Fi на базе Starlink в поездах «Интерсити». Об этом сообщил в Telegram руководитель компании Александр Камышин.

«Даже во время полномасштабной войны “Укрзалізниця” стремится улучшать качество обслуживания пассажиров. Совместно с командой Министерства цифровой трансформации мы провели тестирование работы сети интернет через Starlink в скоростном поезде “Интерсити+”. Результаты положительные: средняя скорость на один порт составляет 65.7 Мбит/сек, при этом бесперебойный доступ в интернет был возможен на протяжении 96.7% времени поездки. В дальнейшем мы планируем начать процесс установки оборудования, сосредоточившись на том, чтобы до конца года сделать интернет через Starlink доступным пассажирам всех поездов “Интерсити+”, – отметил руководитель железнодорожного оператора.

По словам руководителя компании, поезд оснастили оборудованием Starlink, так сказать, «партизанскими методами», а затем на протяжении 100 дней проводили испытания на разных маршрутах.

Александр Камышин отметил, что он позвонил из поезда через систему видеосвязи вице-премьеру Михаилу Фёдорову и поблагодарил его за поддержку.

В свою очередь, господин Фёдоров сообщил, что «Укрзалізниця» уже получила 450 терминалов Starlink, а до конца года получит оставшиеся. В том числе из той партии, которую Германия должна предоставить Украине в начале февраля.

«Тысячи систем Starlink мы получим из Германии, я думаю, уже в начале февраля», – сказал вице-премьер.

Как ранее сообщалось, последнюю партию – 8 тысяч терминалов – Украина получила в качестве помощи от Польши. В настоящее время на территории Украины уже установлено более 30 тысяч терминалов Starlink.

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Ранее мы сообщали, что авиакомпания airBaltic оборудует все самолеты спутниковым интернетом Starlink.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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