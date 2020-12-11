Спутники OneWeb будут запущены с космодрома Восточный уже через неделю. Об этом на своей странице в Twitter написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, партия из 36 спутников отправится в космос уже в следующую пятницу, 18 декабря. Космические аппараты OneWeb будут запущены ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком Фрегат.

Фото из монтажно-испытательного корпуса Технического комплекса космодрома Восточный. https://t.co/kTyciihIRA — РОГОЗИН (@Rogozin) December 10, 2020

В прошлом месяце OneWeb отправила партию спутников на космодром Восточный с помощью самолета Ан-124-100. Запланированный на 18 декабря запуск станет первым полностью коммерческим пуском с данного космодрома.

Напомним, в конце марта текущего года OneWeb заявила о банкротстве. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Однако в июле правительство Великобритании сообщило о планах выкупить часть OneWeb. Британское правительство предложило 500 миллионов долларов за 20% компании.

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