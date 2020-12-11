К переезду в медиацентр на Глыбочицкой 17м радио «Киев 98 ФМ» готовилось еще с прошлой зимы и вот, наконец, на днях это произошло. Таким образом состоялось фактическое объединение двух коммунальных вещателей – радио и телеканала «Киев» под одной крышей.

«В нашем случае это не просто общее географическое месторасположение. Также это означает и полноценное слияние творческих и технических ресурсов. Теперь мы успеваем «до суха» выжать все инфоповоды столицы, начиная от грандиозных строек государственного масштаба и заканчивая обустройством двора в отдельном районе города. И таким образом киевские коммунальные медиа теперь заработали на полную мощность во благо киевской громады», — рассказала руководитель радиостанции Наталья Лященко.

Новая радийная телестудия теперь расположена непосредственно над телестудией и оборудована таким образом, что при потребности их обе можно объединить в общее пространство. Такое местонахождение также облегчает сам процесс телесъемок — ведь многие программы радио «Киев» транслируются на телеканале «Киев» («3 х 4», «Київ. Вголос», «Людина на мільйон» и др.).

Кроме того создан единый конвергентный ньюзрум и журналисты готовят новости как для теле-, так и для радио-эфира, общие продакшн-студии. «В итоге мы успеваем охватить максимум ежедневной столичной повестки, создаем общие площадки для поддержания диалога городских властей с киевлянами, а также — что еще более важно — представителей разных групп внутри громады (от социальных до национальных)», — говорит руководитель радиостанции.

Также, по мнению руководства телеканала и радио, это позволяет более рационально использовать человеческие ресурсы, в некоторых случаях даже объединять редакции, а еще существенно экономить на приобретении технического оборудования. Например, при обустройстве новой эфирной студии и продакшн-студий, радийщики, кроме имеющихся собственных технических средств, использовали бывшее оборудование телеканала, которое при старой схеме просто списали бы как ненужное. И в итоге получили дополнительную площадку для реализации новых проектов и создания новых форматов.

«Следующий шаг за таким творческим, техническим и «географическим» объединением – юридическое слияние в единую телерадио компанию, что, в свою очередь, позволит экономить также и на админрасходах. Но самое главное стратегическое направление — это суспилизация нашего вещания. Мы стремимся наполнить коммунальное вещание новым смыслом, трансформироваться в вещателя громады», — говорит Наталия Лященко.

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