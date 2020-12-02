Рынок устройств на Android растет, устройства для просмотра аудиовизуального контента предлагают многие продавцы, включая известных поставщиков и площадки Ali, Gearbest. Но при покупке продукции неизвестных брендов пользователя всегда пугает несколько факторов: сроки поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Украинский сегмент сегодня представлен многими брендами, успешно борющихся за внимание потребителя. Один из таких брендов – Geotex от компании «Геотекс Украина», основателем которой является Вячеслав Осадчий. Компания примечательна тем, что делает ставку на рынок легальных сервисов, продвигая проект GTX Hub, что является редкостью, для нашего рынка, где легальные сервисы – как белые вороны.

— Вячеслав, вы многие годы работаете на рынке спутникового ТВ, как в него попали? Какую эволюцию прошла компания «Сат-Мастер»? На каком этапе развития сейчас находится рынок потребительского оборудования для приема спутникового, эфирного телевидения?

Компания «СатМастер» появилась 11 лет тому назад в 2009 году. В том же году был создан и запущен сайт satmaster.kiev.ua, на котором посетителям предлагалось оборудование для приема спутникового телевидения. Учитывая тот факт, что для большинства клиентов оборудование для приема спутникового ТВ – сложный продукт и самостоятельно не все готовы были разбираться с подбором, настройкой и установкой оборудования, – мы выбрали для себя путь – предлагать не только оборудование, но и решения, так сказать «под ключ». Мы первыми проанализировав пожелания покупателей и опыт предыдущих заказов, создали в онлайн комплекты от бюджетного до премиум, а также сформировали свою команду инсталляторов, за качество работы которых несла ответственность компания. Доступ к сети интернет только начинал становиться массовым, и лучшей рекламой было «сарафанное радио». Клиент для нас был королем. Он мог быть трижды не прав, но он должен был остаться доволен покупкой и нашей командой инсталляторов. И такое позиционирование сработало, нам доверяли, а главное, к нам начали обращаться по рекомендации. Из новичков на рынке, большинство из которых не доживают до второго дня рождения, мы стали полноценной компанией в своей нише. Заложенные на протяжении десятилетия ценности и отношение к клиентам, мы трансформировали и в нашу новую торговую марку Geotex. Например, сейчас мы гарантируем в течение 30 дней возврат или обмен товара, если он не понравится. Для нас важно, чтобы клиент был доволен покупкой и, если наш продукт его не удовлетворяет – это повод нам стать лучше. Как продавцы и инсталляторы, мы вместе с покупателями прошли путь от гонки за количеством открытых телеканалов до рынка Pay TV, понимая, что за многоканальное и качественное ТВ необходимо платить. Не секрет, что последние 20 лет спутниковое телевидение было доступным источником множества тематических телеканалов, которые ретранслировались в открытом доступе и их перечень зависел от количества антенн на вашей крыше. Я помню рекламные брошюры с громкими лозунгами о приеме более 1500 бесплатных каналов, только закажи и установи. Люди приобретали заветные цифры, после аналогового телевидения, такое количество каналов, да еще и в цифровом качестве, все это звучало и выглядело завораживающе для клиента. Наигравшись в количество – появился запрос на качество. Для многих оказалось открытием, что на спутнике интересные телеканалы закодированы, находятся в составе платформ и за доступ необходимо платить. В конце второй половины нулевых началась активная монетизация тематического контента. Появились платформы: «Виасат Украина», «Поверхность-плюс», «MyTV», «Экстра ТВ», «Лыбидь». Жаль, что все, кроме «Виасат» и «Экстра» канули в лету. Они были первопроходцами, можно сказать пионерами, которые пытались научить зрителей стать опытными потребителями комплексной услуги из одних рук, а не пытаться собрать с орбиты все, завешав свой дом спутниковыми антеннами. Из этого все вынесли собственный опыт. Кто-то обиделся на телевидение, кто-то принял решение платить, кто-то зарекся больше никогда не подключаться к DTH-платформам, но стало понятно, что рынку Pay TV быть, это лишь вопрос времени. Внедрение эфирного цифрового ТВ также немного подлило масла в огонь. Сначала начали с DVB-T/mpeg-2 формата, потом DVB-T/mpeg-4, потом DVB-T2 в открытом доступе, после сигнал «Зеонбуд» закодировали, у людей после этой гонки вооружений на руках осталось оборудование, САМ-модули, испорченные нервы и потраченные деньги. Уверен, что мои слова, возможно, многим не понравятся, но, к сожалению, самым стабильным на то время было пиратское ТВ. И надо признать, что оно тоже показало потребителю, что за качественный контент нужно платить.

— Что стало причиной появления проекта Geotex? Расшифруйте GTX?

С развитием широкополосного доступа, онлайн-видеосервисов, интернет-телевидения – появился рынок медиаплееров и смарт-приставок. Были Dune HD, MAG, IconBit, Kaiboer, Asus, Popcorn и первые попытки Android-приставок. По сути, это был планшет на экране, не лучшим образом адаптированный для просмотра контента на экране телевизора, но даже в таком «нетоварном», видеоустройства находили своего потребителя и даже фанатов. Первые операционные системы телевизоров были не так продвинуты и телевизоры не успевали за стремительно развивающимися технологиями и производительностью чипов для приставок. И пока главные вендоры думали и тестировали новые версии операционных систем, рынок завоевали китайские приставки, которые позволяли сделать из обычного телевизора, настоящий смарт-телевизор с более широким функционалом, чем гарантировал производитель телевизора. У Samsung сменилось несколько операционных систем – была Orsay, теперь Tizen, LG прошла эволюционный путь от NetCast к WebOS, WebOS TV, а у Google на их фоне эволюция Android и Android TV просто феноменальная. Лет 5 тому назад, компания «Сат-Мастер», которая предлагала только спутниковое оборудование, начала свою трансформации в компанию, предоставляющую потребителю весь спектр товаров для просмотра телевидения в цифровом качестве: абонентское оборудование для приема спутникового, кабельного, эфирного ТВ, IPTV/OTT. Количество бизнес-партнеров, с которыми мы сотрудничали, росло вместе с количеством продуктов, которое мы предлагали. Во время анализа одного из прошедших периодов, мы для себя отметили сформировавшуюся тенденцию: продвигая продукцию партнеров – не можем гарантировать нашему клиенту качество продукта, которое зависит очень часто от компании поставщика. Так у нас появился собственный сервисный центр, который стал сглаживать и в некоторых случаях решать вопросы, которые наши поставщики перекладывали на нас или конечного пользователя. Еще был опыт разочарований от сотрудничества и продуктов отдельно взятых поставщиков, попадание на деньги. Все это послужило толчком к созданию собственной торговой марки, которая появилась в мае 2018 года. Торговую марку назвали Geotex, сокращение GTX было взято из согласных букв для упрощения произношения, всего-то три буквы, сложно не запомнить. А с согласных начинаются все названия моделей. Первый наш продукт, который продается и сейчас, стал DVB-Т2 ресивер GTX-35. Продажи стартовали 14 декабря 2018 года. В этом же месяце появились сетевые Wi-Fi адаптеры GTX-7601 с помощью которых Т2 приемник подключался к сети интернет. В январе 2019 года появилась первая Android-приставка GTX-R1i с модификацией 1/8 и 2/16.

— Как оцениваете рынок? Его перспективы?

Предлагаю разделить вопрос на рынок приставок для цифрового эфирного телевидения и рынок сетевых смарт-приставок. По нашим ощущениям рынок приставок Т2 находится в состоянии насыщенности, по оценкам медиагрупп в Украине 5.2 млн домохозяйств смотрит именно Т2 – это самая большая аудитория по технологии смотрения в 2020 году. Думаю, этот лакомый кусок пирога еще не раз будет привлекать к себе внимание и рынок Т2 еще будет развиваться, эволюционировать. И конкуренция на нем среди производителей за место под солнцем ожидается недюжинная, как среди производителей телевизоров, так и боксов. Если говорить о смарт-приставках, рынок однозначно растущий и во многом благодаря ОТТ-сервисам, которые показывают просто рекордные показатели роста в 2020 году. Количество абонентов выросло более чем в 2 раза, стартовав с 800 тыс. на начало года. Мы считаем рынок смарт-приставок очень перспективным на 2021-22 года и именно на него сместили свой основной акцент. Samsung с Tizen, LG с webOS параллельно наращивают объемы с приставками на Android, Android TV. В домах у украинцев есть не только первый телевизор, но и второй и даже третий. Дешевле всего дать ему вторую жизнь в стиле смарт-ТВ – приобрести приставку на Android.

— Какой модельный ряд Android-приставок представлен на данный момент? Ваши преимущества? Устройства с какими параметрами пользуются наибольшим спросом?

На данный момент наш модельный ряд представлен тремя моделями в семи модификациях: младшая модель R1i на Amlogics905W в модификациях 1/8, 2/16 и 2/16 «Голос»;

средняя R10i pro на Amlogics905Х3 в модификациях 2/16, 4/32 и модели «Голос»;

топовая модель R20i на Amlogic s922X в комплектации 4/128 и голосовым пультом. Дополнительно в качестве аксессуаров доступны 4 варианта пультов с голосовым помощником и гироскопом. Базовые модели приставок идут с кнопочными пультами. Но в программном обеспечении уже заложена функция голосового помощника, для активации которой клиенту понадобится пульт со встроенным микрофоном из нашей линейки. Наша задача – создание продукта plug&play. Мы хотим, чтобы клиент мог сразу пользоваться нашим устройством после подключения. В этом и есть идея Geotex – превращение сложных вещей в простые. На сегодня клиент может сам решить какой операционной системой он хочет пользоваться (Android TV или Android) и выбрать ее прямо в системе. Но, на мой взгляд, самое важное, что мы делаем для клиента – это сервисная поддержка, благодаря которой клиент не остается один на один, если у него появляются вопросы к оборудованию. Мы отвечаем и реагируем на все обращения, которые нам приходят на support@geotex.tv. Как я отметил раньше, мы гарантируем обмен устройства либо возврат денег в течение 30 дней, если клиент не доволен. Для нас это не рекламный ход, нам важно, чтобы клиенту нравился продукт. Наша команда много времени тратит на доработку ПО до уровня «стабильное». На сегодня модели R1i и R10i Pro – лучшие наши продукты, которые имеют не только отличное «железо» с очень низким процентом отказа, но и стабильное программное обеспечение с полной локализацией, и большим набором предустановленных приложений. Мы создаем наши продукты для пользователей, которые хотят получить качественный и одновременно простой в обращении продукт. На создание 1 модели уходит 4-5 месяцев и потом еще несколько месяцев «допиливания» и работы после запуска в ритейл. Мы точно не для клиента, который гонится за самым новым железом и готов потом неделями сидеть на форумах и тестировать десятки «прошивок», превращаясь из бета-тестера в хейтера и наоборот. Мне кажется, такие потребители ловят кайф от самого процесса, а нет от продукта. Мы для тех клиентов, кто хочет пользоваться качественным продуктом с предустановленными сервисами прямо из коробки. При этом обеспечиваем клиенту весьма приличную производительность и стабильность, благодаря использованию процессоров марки Amlogic. Компания Amlogic является одним из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров от известной американской технологической компании, основанной в 1995 году в США. Что касается вопроса о приставках с наибольшим спросом, могу ответить, что клиенты неохотно приобретают устройства с оперативной памятью ниже 2 Гб и 16 ГБ физической памяти. Важным параметром стал двухдиапазонный Wi-Fi модуль, работающий на частоте 2,4 и 5 ГГц. В больших домах подключать приставку по Wi-Fi на 2,4 ГГц и при этом гарантировать стабильную работу становится сложно из-за большого количества устройств, работающих в этом диапазоне частот. Также более охотно клиенты покупают приставки на операционной системе Android 9.0. Спрос на lowcost-модели существует, но это неискушенная публика, которая пытается только попробовать мир Android. Для просмотра 4K-контента оптимальной считается устройство с 4 Гб оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

— Какие модели стоит ожидать? Какие тенденции у боксов: процессор, увеличение количества ядер и оперативной памяти, игровые консоли? Куда стремится отрасль?

В конце этого года мы ожидаем модель GTX-R2i, со временем она заменит младшую модель GTX-R1i. Новая модель будет иметь встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi c 5 ГГц, а также Bluetooth. Компания Amlogic планирует выпуск нового процессора Amlogic s905Х4, производство которого было отложено из-за пандемии. Выход нового процессора с поддержкой видеокодека AOMedia AV1, который обеспечит вывод видео 8K@60 по HDMI 2.1 и поддержку декодирования AV1 4320p60, планируется на декабрь 2020 года. И если эти планы исполнятся, думаю, что уже к маю 2021 года мы привезем первые приставки Geotex с «отлаженным» софтом на новых процессорах. Параллельно мы работаем еще над одним новым топовым боксом, пока не могу открыть все карты, и прошу набраться терпения. Без ложной скромности скажу, что удивим.

— Какие предложения у вас разработаны для интернет-провайдеров и их собственных телевизионных сервисов?

Для стабильной работы приложения провайдера, не нужен какой-то супер мощный бокс, а тот факт, что часть оборудования сдается в аренду абонентам, говорит о том, что цена играет важную роль. И в итоге мы видим, что у всех провайдеров есть предложения только в бюджетном диапазоне. По сути, для абонентов, которые готовы платить, есть только самый, а если честно, то очень самый бюджетный вариант. Мы эту несправедливость решаем полностью. У нас есть 7 модификаций приставок от бюджетной версии до премиум-сегмента. А главное, мы можем гарантировать, как сервис-провайдеру, так и абоненту, что они получают работоспособное устройство. Что мы готовы предложить для провайдера: кастомный бокс под их приложение или приложение стороннего разработчика;

брендирование приставок тиражом от 100 штук;

брендирование и продажу с нашего склада или склада наших партнеров на взаимовыгодных условиях. Для провайдера бокс не имеет ценности, конкурентное преимущество провайдер формирует в виде услуги, которую он предоставляет абоненту. Иметь в своем парке боксы, удовлетворяющие вкус любого абонента – сложно. И понимая это, мы готовы идти навстречу провайдеру и держать у себя на складе заранее оговоренное количество кастомных приставок под конкретного провайдера. И все, что мы требуем взамен – это информирование провайдером своих клиентов о том, что у них есть выбор и наше оборудование протестировано и рекомендовано к работе с их сервисом. Самый оптимальный вариант для украинских реалий – потребитель самостоятельно выбирает устройство на свой кошелек. Провайдер предоставляет услугу, мы продаем приставку. Все довольны, всем выгодно.

— Есть ли у вас команда программистов, которая занимается кастомизацией боксов? Решением софтверных проблем?

Конечно, работа над софтом и его стабильностью – это важный процесс, которому уделяется много времени. В процессе жизни продукта мы получаем пожелания, а иногда и замечания от наших клиентов, которые правим в новых версиях софта. Для младшей модели ПО нужно скачать и установить с нашего сайта, на моделях R10i Pro и R20i приставка сообщит о том, что есть новое ПО и оно доступно для установки. Для понимания проблематики у конечного потребителя, – мы ведем базу часто задаваемых вопросов и экзотических проблем. Частое явление – установка на приставку .apk для мобильных устройств, активация сторонних сервисов, плей-листов с негарантированной стабильностью работы. Все эти факторы в итоге косвенно, но влияют на формирование мнения потребителя о работе приставки. Как смеются у нас в сервисе: «Если клиент установил или активировал самостоятельно – он красавчик, а если проблемы возникают от работы не актуализированного программного обеспечения, так приставка глючная». Поэтому, мы стараемся закрыть основные потребности и запросы клиентов, устанавливая довольно много приложений и сервисов в ПО.

— Что послужило причиной запуска проекта Geotex Hub?

Как потребитель, я ратую за легальный рынок, давно пользуюсь украинскими сервисами, и могу констатировать факт, что за последние два года они здорово выросли в качестве, наполнении и комфортности. Согласитесь, мы уже отвыкли от банального линейного ТВ, а пауза во время эфира, архивы на 7 дней, просмотр на 5 устройствах, кино и телевидение в одном приложении в отличном качестве — это же удобно. Задача проекта – это популяризация украинских ОТТ-сервисов среди наших клиентов и партнеров. В планах собрать у себя все лучшие легальные украинские сервисы. Сегодня уже более 10 OTT-операторов и мы, запланировали лучших и самых востребованных нашими клиентами, завести на Geotex Hub. Поэтому, если в силу эпидемиологической ситуации, мы к кому-то не успели постучаться – не стесняясь, обращайтесь к нам. Вы у нас есть в шорт-листе. Договоримся. Активация услуги через наш портал ott.geotex.tv позволяет клиенту протестировать некоторые сервисы бесплатно. На выходе покупатель приставки получает легальный украинский сервис, наши партнеры получают абонента и «кешбек» от пополнений. Клиентам мы предоставляем дисконт в размере 30% на подключение к телевизионным и видеосервисам ОТТ-платформ.

— Что необходимо ОТТ-сервису чтобы стать вашим партнером? Какие планы вы ставите перед собой?

Самое важное быть интересным для пользователя. Прежде чем добавить приложение мы тестируем его на стабильность и работоспособность. Это занимает много времени, так как в разных моделях используются разные версии Аndroid. Например, модель GTX-R1i использует версию 7.1.2, а модели R10i Pro и R20i работают на Android версти 9.0. Так же в модели R10i pro мы стали поддерживать Android TV и AOSP, что так же увеличивает время тестирования и сборку каждой версии ПО после того, как принимается решение, что данный оператор будет присутствовать в ПО приставки. Если у нас есть замечания, нужно отправить приставку на тестирование в технический отдел оператора, вместе с листом замечаний и начинается длительный процесс правок. До недавнего времени многие сервисы использовали мобильные версии приложений, пользоваться которыми без слез было сложно. Это не наши замечания, а обращения пользователей, ретранслируем. Были проблемы даже у больших сервисов. Недавно была решена проблема с перемоткой и работой с архивами у известного оператора. Никто из операторов не ориентировался именно на рынок приставок, где главное отличие – наличие пульта ДУ и немного другая логика навигации. Сейчас рынок растет и ОТТ-сервисы стали активней обновлять и адаптировать свои приложения для Android-приставок. Уверен, что следующий год даст значимый прирост из абонентских баз среди пользователей приставок. Это положительная тенденция для всех, операторы активно борются за абонента, предоставляя все лучший сервис и «плюшки», абонент начинает платить, так как это уже достойно того, чтобы за это платить. Да, за хороший контент надо платить, думаю, что революция в головах, которую так активно пытались произвести медиагруппы, в этом году начала набирать обороты, и 2021 будет пиковым по подключениям и тестированию сервисов абонентами. Мы перед собой ставим задачу быть Хабом между абонентом и провайдером, то есть Качественным Хабом. Для оператора мы можем гарантировать, что клиент получит работоспособное устройство и сможет оценить по достоинству работу сервиса, а значит останется лояльным клиентом и платящим абонентом. А мы будем тем посредником, который стоит посерединке между сервисом и абонентом.

— Как строите дистрибуторскую сеть, какие требования к партнерам?

Во-первых, мы открыты к сотрудничеству, динамика роста продаж говорит о том, что будущее за Android и рынок далек даже от мысли о его насыщении. Во-вторых, наш неоспоримый плюс – мы в Украине, склад в Украине, сервис в Украине. Учитывая эти конкурентные преимущества, у нас существуют определенные требования к нашим партнерам, если мы говорим о розничной или оптовой торговле. Их несколько: финансовая дисциплина;

культура поведения с брендом и клиентом;

выполнение условий «обмен/возврат в течение 30 дней». Так как мы еще строим сеть дистрибуции и существуют регионы, которые не покрыты – мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто высоко ценит качество продукта и отношение к клиенту и готов продвигать и развивать эти ценности с нами. Стучитесь, готовы обсуждать.

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