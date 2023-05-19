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Android TV получил 800 бесплатных телеканалов

НовостиТелевидение
Фото: ICT Business
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Как сообщили в компании Google, 800 бесплатных телеканалов, появившихся в Google TV в прошлом месяце, в ближайшие недели должны появиться и на устройствах Android TV в Соединённых Штатах.

В сообщении для сообщества Android TV компания Google отметила, что теперь и они смогут наслаждаться услугами службы потоковых развлечений Live TV. Компания пишет о том, что вкладка Live на Android TV открывает пользователям доступ к большому количеству бесплатных каналов, таких как Tubi, Plex, Pluto TV и Haystack. В целом зрители могут выбирать для просмотра из более 800 каналов, в том числе местных информационных каналов, таких как NBC, ABC, CBS и FOX.

А если пользователь хочет немного расширить свои культурные горизонты или следить за развитием событий в любимом сериале, к его услугам – бесплатные международные программы на японском, испанском, хинди и т.д.

Как отмечается на странице поддержки, услугой Live TV на Android TV можно воспользоваться без дополнительной платы и без необходимости установки дополнительных приложений. На вкладке Live будут отображаться все доступные каналы вместе с рекомендованными на основе истории просмотров.

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Специальный гид Live TV от Google, имеющийся в новой вкладке, также приведет в порядок каналы, чтобы зрители имели возможность быстро переходить к интересующим их. В компании заявляют, что пользователи смогут добавлять каналы в избранное – таким образом, они будут сохранены в самом верху гида. Указанные ранее рекомендации от Live TV также появятся рядом с другими форматами развлекательного контента, такими как прямые трансляции спортивных игр и шоу.

В Google отметили, что пользователям в США следует ожидать появления новой вкладки Live TV на устройствах Android TV уже в течение нескольких ближайших недель.

Кроме того пользователи могут найти больше различных каналов, если у них есть оформленная подписка на услуги телевизионного провайдера. Для того чтобы во вкладке начали отображаться эти дополнительные каналы, пользователи просто должны добавить своего провайдера и выполнить дополнительные шаги по настройке Android TV.

Появления этой развлекательной функции пользователи Android TV ожидали уже более месяца – с тех пор как бесплатные каналы появились на Google TV. Напомним, пользователи Google TV получили возможность просмотра более 800 каналов через вкладку Live TV, которая предоставляет доступ к новостным каналам, программам на других языках и т.д.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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