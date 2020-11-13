В Украине работает более 10 легальных ОТТ-сервисов. По мере возможностей попробуем делать небольшие обзоры всех, кто работает в легальном поле и знакомить с читателями.

Первым для обзора был выбран сервис Sweet.tv. Исключительно по трем причинам:

очень активно розвиваются последние два года;

самостоятельно занимаются украинской озвучкой голливудских фильмов;

договорились с Медиагруппой Украина о ретрансляции телеканалов «Футбол».

Преимущества легального сервиса

Со всеми правообладателями заключены договора. Каналы не исчезают, стабильно включены в состав программной услуги. Могут исчезнуть в случае расторжения договора или собственного закрытия.

Легальность сервиса позволяет официально заходить на все массовые платформы и в магазины приложений. Сервис Sweet.tv доступен на: Android, Android TV, Appstore, Apple TV, Samsung Tizen, LG webOS TV, Kivi и для отдельной категории с Huawei.

На сайте www.sweet.tv доступна браузерная версия сервиса для просмотра на ПК. Это опция для неофитов, у которых телевизора еще нет, а желания смотреть на телефоне уже нет.

За 1 гривну можно получить тестовый доступ на 7 дней чтобы разобраться с работоспособностью сервиса. Эта опция доступна у всех украинских легальных сервисов после регистрации , посещение сайта дает понимание ценовой политики и пакетирования.

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Наш тарифный план «L+» дает доступ к 226 телеканалам, 1862 фильмам, телеканалу «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3». Для обзора будет использована приставка на базе операционной системы Android 9. Тем более, что приложение было в предустановленных, что ускорило процесс активации и доступа.

Регистрация

Регистрация и активация нового пользователя возможна через номер мобильной связи, Gmail, Facebook, Apple ID. Самый простой способ активации на приставке — через номер мобильного телефона. Одно из основных неудобств — новое устройство активировать необходимо всегда при наличии телефона, куда приходит смс с кодом для подтверждения.

Между зарегистрированными в рамках аккаунта устройствами есть синхронизация, что позволяет не потерять контент, который смотрели на одном устройстве, а досматривать будете на другом.

Каналы и пакеты

Всего доступно 226 телеканалов, которые разбиты на 14 категорий: Национальные, Премиальные, Фильмовые, Познавательные, Детские, Спорт, Музыка, Мода, Религия, Другое, 18+, Новостные, Full HD, Ultra HD.

Есть Телеканалы «Футбол​ 1», «Футбол 2», «Футбол 3». Монополия OLL.TV​ в 2020 году была разрушена. Sweet.TV – первый в Украине ОТТ сервисов, который договорился с Медигруппой Украина о дистрибуции каналов в ОТТ.

Доступны даже несколько каналов в 4К : Наше Music 4K, Fireplace 4K, Aquarium 4K, Fashion TV UHD. В формате HD доступен 101 телеканал.

Есть catch-up, то есть доступ к архиву записей эфира на 7 дней на большинстве телеканалов.

Видеотека

Видеотека состоит из трех больших разделов:

«Hollywood українською», которые озвучены на заказ Sweet.tv;

покупная библиотека у мейджеров : MGM. Miramax, Universal, Disney, Sony, Paramoumt. Включает категории «Фильмы», «Сериалы» и «Рекомендации»;

«Амедиатека» с фильмами и сериалами НВО.

Также присутствуют фильмы и сериалы, записанные с телеканалов. В течение 7 дней они доступны из архива.

Навигация по медиатеке комфортная — можно увидеть в видеоролике. Градация по категориям, студиям, актерам… Если времени с избытком, а смотреть «нечего», можно смело отдаться на откуп рекомендациям и что-то найти стоящее.

За последние два года в плане юзабилити сервис Sweet.tv заметно вырвался вперед. То есть, (это прям даже видно) работа идет семимильными шагами: сменился дизайн, появилась браузерная версия, запущена видеотека, идет закупка контента, добавляются фишки в виде «Hollywood українською», постоянно идет обновление телеканалов. Представители сервиса и не скрывают, что у них гонка за лидером.

Для тех, кто хочет попробовать Sweet.tv, промокод: P1GR3PG4I5

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