Пятница, 5 августа, 2022

Sweet.tv бесплатно покажет бой Усика против Джошуа

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Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии. 

Бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа покажут бесплатно в украинском онлайн-кинотеатре Sweet.tv.

«Такие крупные спортивные события очень важны для Украины сейчас. Именно поэтому Sweet.tv покажет сражение Александра Усика бесплатно. Также мы хотим помочь в сборе средств, поэтому приглашаем нашу аудиторию донатить фонду украинского боксера», – рассказал директор Sweet.tv Александр Резунов.

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Первое сражение Усика и Джошуа состоялось 25 сентября 2021 года. Тогда украинец победил единогласным решением судей и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO.

Боксерский поединок транслировал медиасервис Megogo, однако не обошлось без технических сбоев.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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