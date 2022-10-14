Украинский видеосервис начал работать в Чехии и Словакии

Украинская OTT-платформа Sweet.tv начала работать на рынках Чехии и Словакии. Сервис предлагает клиентам телеканалы, видеотеку и другой контент для всей семьи.

В сентябре этого года в Чехии и Словакии начал работу украинский видеосервис Sweet.tv. Он доступен на всей территории упомянутых стран, где есть подключение к интернету.

По информации словацкого издания SatelitnáTV.sk, в настоящее время Sweet.tv предлагает подписчикам три пакета: S, M и L. Минимальная стоимость подписки составляет 6 евро в месяц. Цена пакета со средним набором услуг – 9,99 евро в месяц. Премиальный пакет обойдётся подписчикам в 15 евро в месяц. Он включает в себя 85 телеканалов в SD, HD или UHD качестве. В стоимость также входит архив телеканалов с возможностью просмотра на пяти устройствах одновременно.

Чешское издание Parabola.cz уточняет, что в ТВ-пакет входят все телеканалы группы České televize и холдингов Prima, Barrandov, Óčka, JOJ Family. При этом в начале октября Sweet.tv удалось договориться с медиахолдингом Nova, поэтому каналы этой группы теперь также доступны на платформе.

В дополнение к классическим телеканалам, Sweet.tv предлагает чешским и словацким подписчикам богатую видеотеку фильмов от таких студий, как Walt Disney Studios, Paramount Pictures, 20th Century, Marvel, Lucas Films и Pixar.

Видеосервис Sweet.tv доступен на смарт-телевизорах (LG, Samsung, Android TV), смартфонах (Android и iOS), планшетах (Android и iOS), телевизионных и игровых приставках (Apple TV и Xbox), а также на ноутбуках (macOS и Windows).

Напомним, ранее Sweet.tv провёл опрос, который показал, что более 80% пользователей сервиса смотрят фильмы на украинском языке.