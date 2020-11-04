Онлайн-кинотеатра sweet.tv подписал контракт с Sony Pictures. Теперь библиотека студии доступна подписчикам сервиса в рамках подписки без доплат, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, sweet.tv стал первым украинским видеосервисом, открывшим библиотеку Sony с украинской дорожкой только для территории Украины. По словам руководителя онлайн-кинотеатра Александра Резунова, сервис выбрал самые рейтинговые фильмы студии для своих подписчиков, делая упор не на количество, а на качество.

«Мы подписали прямой контракт с Sony, по условиям которого всем пользователям платформы библиотека студии доступна в рамках подписки без доплат. Мы отказались от общепринятой стратегии «1 миллион фильмов» — для нас важнее их качество. Поэтому наполнение библиотеки выбирали, сотрудничая с Голливудом. Остановились на самых популярных, рейтинг IMDb которых выше 6. Контент доступен на украинском, русском и на языке оригинала», — сказал Резунов.

Отмечается, что одним из главных достояний библиотеки Sony Pictures, которые sweet.tv выбрал для своих пользователей, станет серия фильмов о Человеке-пауке. В частности, зрителям будет предложены фильмы «Человек-паук», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» и «Человек-паук: Возвращение домой».

напомним, в августе sweet.tv подписал контракты с рядом голливудских киностудий. В рамках сотрудничества онлайн-кинотеатр планирует создать качественную украиноязычную озвучку для самых рейтинговых фильмов мирового кинематографа.

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