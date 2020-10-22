Молдова хочет вернуть российские канала на свое телевидение. Президент республики Игорь Додон заявил о необходимости пересмотреть законы в пользу русскоязычных вещателей, передает Кабельщик.

Согласно данным, в 2017 году в Молдове были внесены изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании. В соответствии с поправками, в республике была запрещена ретрансляция информационно-аналитических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В частности, это относится к российским телеканалам.

Теперь же президент Молдовы акцентировал внимание на необходимости вернуть российские каналы на молдавское ТВ. В связи с этим необходимо пересмотреть законы, ограничивающие их вещание.

«Мы хотим принять новый закон о функционировании языков, чтобы там была более четко прописана роль русского языка. Я настаиваю, что мы должны вернуть некоторые российские каналы для молдавских телезрителей», — сказал Додон.

Отмечается, что ранее Игорь Додон выступил против изменений в кодекс, наложив на поправки вето. Однако в результате глава государства был отстранен от должности, а документ был подписан спикером парламента Молдовы Адрианом Канду.

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