Стартап запускает начальный раунд сбора финансовых средств для разработки инструментов, которые обеспечат более высокую точность уведомлений для спутниковых операторов о потенциальных столкновениях на орбите.

Компания Kayhan Space, расположенная в Боулдере, штат Колорадо (США), объявила 6 октября о закрытии предварительного раунда сбора средств на сумму 600 000 долларов, который возглавила венчурная компания Overline из Атланты. Среди прочих участников раунда были компания Techstars и Дилан Тейлор, – пишет SpaceNews.

Стартап, объединивший 10 человек, планирует использовать полученные средства для продолжения процесса разработки так называемой системы оценки и предотвращения столкновений спутников Kayhan Space, которая будет принимать данные системы космической осведомлённости о положении на орбите и предоставлять операторам спутников улучшенные и более действенные уведомления о возможных столкновениях их спутников с другими спутниками или их обломками.

Система Kayhan Space предложит «полностью автономный» подход к анализу данных, предоставляемых министерством обороны, а также к принятию решений о необходимости дополнительного манёвра. Операторы могут вмешаться и отменить решение о манёвре, «однако, цель состоит в том, чтобы сделать этот процесс полностью автономным».

«Платформа компании помогает операторам космических миссий отделять сигнал от шума и избежать потери времени и денег на проведение ненужных манёвров, – говорит управляющий партнёр компании Overline Шон О’Брайен. – Мы полагаем, что решение Kayhan Space сыграет важную роль в будущем росте космической экономики».

Несмотря на то, что система в первую очередь будет использовать данные Министерства обороны, она также сможет задействовать и другие источники данных, такие как собственные данные оператора о местоположении его спутников, которые могут быть более точными, чем данные, получаемые от Министерства обороны. Она также сможет использовать данные от растущего числа коммерческих компаний, занимающихся сбором и предоставлением данных о ситуации на космической орбите.

Компания Kayhan Space уже заключила предварительные соглашения с двумя клиентами, названия которых пока не разглашаются. Эти два клиента с совокупности управляют примерно 20-ю спутниками, – заявил соучредитель технический директор стартапа Араз Фейзи. Компания также ведёт переговоры с «одним из крупнейших спутниковых операторов», о результате которых в Kayhan Space надеются официально объявить в ближайшем будущем.

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