Спутниковая орбита

Стартап запускает начальный раунд сбора финансовых средств для разработки инструментов, которые обеспечат более высокую точность уведомлений для спутниковых операторов о потенциальных столкновениях на орбите.

Компания Kayhan Space, расположенная в Боулдере, штат Колорадо (США), объявила 6 октября о закрытии предварительного раунда сбора средств на сумму 600 000 долларов, который возглавила венчурная компания Overline из Атланты. Среди прочих участников раунда были компания Techstars и Дилан Тейлор, – пишет SpaceNews.

Стартап, объединивший 10 человек, планирует использовать полученные средства для продолжения процесса разработки так называемой системы оценки и предотвращения столкновений спутников Kayhan Space, которая будет принимать данные системы космической осведомлённости о положении на орбите и предоставлять операторам спутников улучшенные и более действенные уведомления о возможных столкновениях их спутников с другими спутниками или их обломками.

Система Kayhan Space предложит «полностью автономный» подход к анализу данных, предоставляемых министерством обороны, а также к принятию решений о необходимости дополнительного манёвра. Операторы могут вмешаться и отменить решение о манёвре, «однако, цель состоит в том, чтобы сделать этот процесс полностью автономным».

«Платформа компании помогает операторам космических миссий отделять сигнал от шума и избежать потери времени и денег на проведение ненужных манёвров, – говорит управляющий партнёр компании Overline Шон О’Брайен. – Мы полагаем, что решение Kayhan Space сыграет важную роль в будущем росте космической экономики».

Несмотря на то, что система в первую очередь будет использовать данные Министерства обороны, она также сможет задействовать и другие источники данных, такие как собственные данные оператора о местоположении его спутников, которые могут быть более точными, чем данные, получаемые от Министерства обороны. Она также сможет использовать данные от растущего числа коммерческих компаний, занимающихся сбором и предоставлением данных о ситуации на космической орбите.

Компания Kayhan Space уже заключила предварительные соглашения с двумя клиентами, названия которых пока не разглашаются. Эти два клиента с совокупности управляют примерно 20-ю спутниками, – заявил соучредитель технический директор стартапа Араз Фейзи. Компания также ведёт переговоры с «одним из крупнейших спутниковых операторов», о результате которых в Kayhan Space надеются официально объявить в ближайшем будущем.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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