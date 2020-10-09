Президент компании Киевстар Александр Комаров спрогнозировал, как скажется пандемия коронавируса на индустрии мобильной связи. По его словам, операторы потеряют около 3 млрд грн, передает НВ Бизнес.

Как сообщил Комаров, основной проблемой станет недополучение доходов от роуминга. При этом сам Киевстар потеряет около половины озвученной суммы — 1,5 миллиарда гривен.

«Индустрия потеряет около 3 млрд грн недополученного дохода из-за COVID-19 в 2020 году. В основном из-за потерянного роуминга, валютная выручка от которого хоть немного, но позволяла нам балансировать эффект от COVID-19», — прогнозирует глава Киевстар.

Однако в годовом измерении индустрия покажет рост на 10%. По словам Комарова, такой эффект даст проникновение LTE. В целом же, в Киевстар ожидают, что влияние пандемии на индустрию в 2021 году останется таким же, как и в 2020.

Напомним, в отчете группы Dell’Oro говорится о том, что пандемия Covid-19 замедлила падение рынка ШПД-оборудования. Расходы на оборудование для широкополосного доступа падают не так быстро, как ожидалось в связи с пандемией, но в следующем году они вновь начнут расти.

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