В новом докладе WorldDAB, посвящённом ситуации на рынке, говорится о том, что по состоянию на конец второго квартала 2020 года в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано более 93 миллионов бытовых и автомобильных радиоприёмников DAB/DAB+. Годом ранее объёмы продаж составляли 82 миллиона.

Свежие данные статистики от WorldDAB, подготовленные в виде инфографики и доступные для скачивания по этой ссылке (PDF), дают всеобъемлющий обзор ситуации с продажей DAB-приёмников, покрытием автодорог и населения, проникновением в домохозяйства и количеством общенациональных станций, вещающих в стандарте DAB/DAB+, в сравнении с FM. Отчёт охватывает Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Швейцарию.

В настоящее время технология DAB прочно утвердилась в качестве основной платформы для будущего развития радио в Европе. Это подтверждается множеством законодательных инициатив, выдвинутых за последнее время, а также ростом популярности потребительских и автомобильных приёмников DAB+ в мире.

На общеевропейском уровне Европейский кодекс электронной связи (EECC), принятый в декабре 2018 года, требует, чтобы все новые автомобильные радиоприемники, продаваемые на территории стран в ЕС, были способны принимать программы цифрового наземного радио с 21 декабря 2020 года.

Некоторые из стран ЕС, в частности – Германия, Великобритания и Италия, уже ввели нормы, прописанные в директиве EECC, в своё национальное законодательство, в то время как другие страны, в том числе – Франция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Австрия, Греция, Чешская Республика, Польша и Мальта – инициировали процедуры по внедрению норм EECC в своё национальное законодательство.

Ключевые факты, представленные на страницах отчёта от WorldDAB:

В Швейцарии 71% от общего объёма слушания радио осуществляется через цифровые платформы (39% приходится на долю DAB+); в стране было объявлено о планируемом полном переходе радиовещания на цифровые стандарты в период с 2022 по 2023 год.

В Германии, где в 25% домохозяйств имеется в наличии, по меньшей мере, один DAB-приёмник, в настоящее время запускается второй общенациональный мультиплекс.

В Италии, которая ввела в законодательство норму, требующую, чтобы с 1 января все продаваемые радиоприёмники имели опцию приёма программ в стандарте DAB+, объёмы продаж потребительских приёмников DAB+ выросли за первое полугодие в три раза.

В Великобритании в 65% домохозяйств имеется, по меньшей мере, один DAB приёмник, при этом Франция, Бельгия, Нидерланды и Дания показывают положительную динамику роста.

В Норвегии 100% прослушиваний программ общенациональных радиостанций происходит через цифровые платформы. Общий охват радио в июле 2020 года – 2.8 миллиона слушателей – является рекордным за всё время.

В Австралии 75% всех продаваемых новых автомобилей укомплектованы приёмником DAB+. В 2018 году доля таких автомобилей составляла 60%.

В Украине покрытие DAB+ составляет 7%.

Всё более активный интерес к технологии DAB также начинают проявлять в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке. Инфографика подробно описывает статус развёртывания технологии на 24 развивающихся рынках, включая информацию об проводимых испытаниях и охвате населения.

«Несмотря на пандемию, 2020 год был достаточно успешным годом для радио DAB+. С конца этого года вступает в силу директива EECC, и интерес к DAB+ растёт за пределами Европы, включая некоторые части Африки и Ближнего Востока, – прокомментировал президент WorldDAB Патрик Хэннон. – Совсем недавно Швейцария озвучила свой план поэтапного отказа от FM-вещания. Германия запускает сейчас свой второй общенациональный мультиплекс, а Франция запускает службы DAB+ на общенациональном уровне в 2021 году».

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