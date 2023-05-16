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Люксембург опубликовал дорожную карту внедрения цифрового радиовещания

НовостиРадио
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Департамент медиа, связи и цифровой политики Люксембурга, известный как Service des medias, de la connectivité et de la politique numérique, представил план действий, который определяет необходимые шаги для запуска и развития системы цифрового радиовещания стандарта DAB+ в стране.

Дорожная карта внедрения цифрового радио была разработана с учетом современных технологических требований и потребностей аудитории. Она предусматривает поэтапную реализацию проекта, начиная от создания необходимой инфраструктуры и законодательной базы до постепенного перехода на цифровое радиовещание.

Основная цель внедрения системы DAB+ в Люксембурге заключается в повышении качества радиоприема, расширении доступности программ и предоставлении разнообразных контентных возможностей для слушателей. Цифровой формат радиовещания обеспечивает преимущества, такие как чистое звучание, большее количество доступных радиостанций, дополнительные сервисы и интерактивные функции.

Ожидается, что внедрение цифрового радиовещания в стандарте DAB+ позволит повысить эффективность использования радиочастотного спектра и улучшить опыт прослушивания радио для широкой аудитории в Люксембурге. Реализация этой дорожной карты является важным шагом в развитии медиа-индустрии страны и содействует переходу к современным цифровым технологиям в сфере радиовещания.

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Вместе с тем Департамент планирует проводить консультации с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить плавный переход к новой технологии и учесть особенности местного рынка.

Ключевые цели, обозначенные в дорожной карте:

  • 1 квартал 2023 года: разработка законодательной базы, необходимой для начала вещания в стандарте DAB+.
  • 3 квартал 2023 года: Установка системы релейных передатчиков в тоннелях на автодорогах.
  • 1 квартал 2024 года: Объявление открытого конкурса, победитель которого получит лицензию оператора сети передатчиков DAB+, а также создание первого мультиплекса и решение организационных вопросов управления им.
  • 1 квартал 2024 года: Объявление открытых конкурсов на вещание в первом мультиплексе.
  • 2 квартал 2023 года: Разработка концепции второго мультиплекса, который будет предназначен для вещания местных радиостанций.
  • 2 квартал 2024 года: Объявление открытого конкурса, которое должно определить оператора, обеспечивающего управление вторым мультиплексом.
  • 2024-2027 годы: Развёртывание сети DAB+.
  • 4 квартал 2027 года: оценка результатов.

Помимо указанных выше мероприятий, в дорожной карте также содержатся пункты, которые уже были выполнены или находятся на завершающей стадии.

В Департаменте отмечают, что дорожная карта содержит стратегическое видение, правовые аспекты, практические сценарии и предварительный календарь для запуска DAB+. Более подробно читайте по ссылке (PDF).

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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