99% жителей Норвегии имеют доступ к прослушиванию цифрового радио

- Реклама -

Прошло уже семь лет с момента, когда аналоговое FM-радио в Норвегии прекратило своё существование на национальном уровне. И похоже, что DAB+ уже хорошо закрепился на этом рынке.

Результаты исследований предпочтений аудитории свидетельствуют, что норвежцы хорошо адаптировались к цифровому радиоландшафту после отключения в стране на национальном уровне аналогового FM-вещания в конце 2017 года.

По всей стране 97% прослушивания радиопрограмм приходится на общенациональные сети, транслируемые через цифровые платформы, а остальные 3% принадлежат небольшим местным FM-станциям, которые всё ещё транслируют аналоговый сигнал. Семьдесят два процента норвежских домохозяйств имеют, по крайней мере, один приёмник, совместимый со стандартом DAB+, а 99% домохозяйств имеют доступ к цифровому радио на основе технологии DAB+ или IP.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Эти статистические данные получены путём анализа измерений аудитории от Nielsen PPM 2022, а также от Kantar и Норвежского медиа-управления.

В сообщении отмечается, что количество общенациональных радиосетей в Норвегии выросло почти в семь раз – с пяти аналоговых общенациональных каналов в 2017 году до 33-х в цифровом стандарте на DAB+ сегодня. Около 36% слушателей теперь регулярно настраиваются на вещающие в DAB+ станции, которые никогда не транслировались в аналоговом FM-эфире.

Вместе с этими новыми станциями появилась новая аудитория и новые источники дохода. По данным Forbruker & Media CATI и Kantar Media, операционная прибыль частных радиостанций удвоилась с примерно 5.5 миллиона евро в 2010 году до 11.03 миллиона евро в 2021 году. Тогда как операционная прибыль местных FM-станций упала с примерно 800 000 евро в 2019 году до убытков на сумму около 300 000 евро (согласно сообщениям СМИ, ссылающимся на The Brønnøysund Register Center и Norsk Lokalradioforbund).