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UARU

99% жителей Норвегии имеют доступ к прослушиванию цифрового радио

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Прошло уже семь лет с момента, когда аналоговое FM-радио в Норвегии прекратило своё существование на национальном уровне. И похоже, что DAB+ уже хорошо закрепился на этом рынке.

Результаты исследований предпочтений аудитории свидетельствуют, что норвежцы хорошо адаптировались к цифровому радиоландшафту после отключения в стране на национальном уровне аналогового FM-вещания в конце 2017 года.

По всей стране 97% прослушивания радиопрограмм приходится на общенациональные сети, транслируемые через цифровые платформы, а остальные 3% принадлежат небольшим местным FM-станциям, которые всё ещё транслируют аналоговый сигнал. Семьдесят два процента норвежских домохозяйств имеют, по крайней мере, один приёмник, совместимый со стандартом DAB+, а 99% домохозяйств имеют доступ к цифровому радио на основе технологии DAB+ или IP.

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Эти статистические данные получены путём анализа измерений аудитории от Nielsen PPM 2022, а также от Kantar и Норвежского медиа-управления.

В сообщении отмечается, что количество общенациональных радиосетей в Норвегии выросло почти в семь раз – с пяти аналоговых общенациональных каналов в 2017 году до 33-х в цифровом стандарте на DAB+ сегодня. Около 36% слушателей теперь регулярно настраиваются на вещающие в DAB+ станции, которые никогда не транслировались в аналоговом FM-эфире.

Вместе с этими новыми станциями появилась новая аудитория и новые источники дохода. По данным Forbruker & Media CATI и Kantar Media, операционная прибыль частных радиостанций удвоилась с примерно 5.5 миллиона евро в 2010 году до 11.03 миллиона евро в 2021 году. Тогда как операционная прибыль местных FM-станций упала с примерно 800 000 евро в 2019 году до убытков на сумму около 300 000 евро (согласно сообщениям СМИ, ссылающимся на The Brønnøysund Register Center и Norsk Lokalradioforbund).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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