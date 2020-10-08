Израильский оператор спутниковой связи Spacecom совместно с Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) планируют разработать телекоммуникационный спутник. Об этом Medisat сообщают источники, знакомые с ситуацией на рынке.

Новый космический аппарат будет предназначен для украинского рынка спутникового телевидения и связи. Строительство совместного спутника ожидается в ближайшее время. Он будет запущен в орбитальную позицию 4 градуса западной долготы.

Сегодня в данной точке уже работают два спутника – Amos 3 и Amos 7. Эта позиция пользуется большой популярностью среди владельцев спутниковых антенн в Украине. Со спутников Amos 3/7 осуществляют вещание многие украинские телеканалы.

Появление нового аппарата в точке 4 гр.з.д. позволит увеличить количество украинских телеканалов, распространяемых через спутник. Особенно на фоне того, что запуск первого украинского спутника «Лыбидь», который должен был работать в точке 48 градусов восточной долготы, так и не состоялся.

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