Представляю продолжение своего цикла публикаций, посвящённых рынку платного телевидения Украины. Первый пост читайте здесь, а второй я начну с того, что повторю кратко резюме, которым закончил первую публикацию: объем рынка доступа к пакетам телеканалов на сегодняшний день в Украине в натуральном выражении составляет около 5 миллионов абонентов. Теперь, что это значит в относительных величинах: что при общем количестве телевизионных домохозяйств (около 13 млн по данным ИТК, без оккупированных территорий) даёт нам процент проникновения Pay TV около 39% от количества домохозяйств.

Этот процент меньше, чем в странах Европы, в том числе в той части Восточной Европы – в которой мы находимся: средний процент проникновения платного телевидения в восточноевропейских странах сейчас около 56%, и по прогнозам европейской исследовательской компании Digital TV Research к 2022 году проникновение Pay TV превысит показатель 62%. Следовательно, возможности для роста количества подписчиков в Украине – огромны. (Насколько они будут реализованы это иной вопрос, свою оценку этого я изложу в последующих публикациях).

Сколько же сегодня зарабатывают игроки этого сегмента рынка?

Общий объем чистой выручки (без НДС) в сегменте платного доступа к телеканалам в прошлом году (2019) – составил 3,6 млрд гривен, а годом ранее –по итогам 2018 – 3 млрд грн., таким образом я уверен, что в 2020 году объем услуг платного доступа к телеканалам достигнет отметки в 4 млрд гривен чистой выручки, то есть годовая динамика роста денежного объема рынка сохраниться на уровне 20+%.

Поделив объем рынка в денежном выражении на объем в натуральном выражении – получим уровень среднемесячного дохода (ARPU), получаемого с одного абонента: 4 000 000 000/12/5000 000= 66,67 грн по итогам 2020 года.

Теперь предлагаю остановиться на том, кто собственно является лидерами среди провайдеров платного ТВ в Украине, ведь именно от их позиции во многом зависит реализация/либо упущение шансов по росту абонентской базы.

Итак, начнем с кабельного телевидения. Среди крупнейших игроков можно назвать такие компании как ВОЛЯ, Триолан, Ланет, Объединенная городская сеть (Сана+ и Черное море), Группа компаний ОСНОВА, Николаевское кабельное телевидение, Житомирские информационные сети, и еще около двух десятков компаний с 10+ тысячами абонентов. Всего у ТОП-10 кабельных операторов сосредоточено около 2 млн абонентов кабельного ТВ, а у ТОП-30 – 2,35 млн.

Далее следуют более 200 (!) провайдеров меньшего размера, которые зачастую действуют только в одном небольшом населенном пункте. На их долю приходиться оставшиеся 0,9 млн абонентов кабельного ТВ.

Отмечу, что такой «глубокой» сегментации нет больше ни в одной стране Европы, да, пожалуй, и в мире таких стран единицы. Плохо ли это или хорошо – расскажу, когда перейдем к прогнозам.

Далее, перейдем к IPTV|OTT провайдерам. Крупнейшими компаниями, представленными на этом сегменте платного ТВ, являются MEGOGO, компания Digital Screens (ТМ OLL TV), компания «Вижн ТВ» (ТМ Viasat ТВ и Киевстар ТВ), свои платформы интернет-телевидения имеют также провайдеры традиционного Кабельного ТВ, такие как ВОЛЯ, Триолан и Ланет. Кроме того есть такие игроки как компания Диван ТВ ( с одноименной торговой маркой), компания Платформа ТВ (ТМ YOU TV), компания Тринити (Sweet TV), TeNet (это не фильм режиссера Нолана – это компания из Одессы 🙂 ), Omega TV. Также на рынке присутствуют и иностранные игроки – в частности – это сервисы Netflix, Apple TV, IVI.RU, однако они не представляют доступа к линейному телевидению, поэтому о них в рамках рынка платного ТВ говорить не станем.

И, наконец, переходя к провайдерам платного ТВ, использующим спутниковую платформу, следует сказать, что таких компаний в Украине всего две – это уже упоминаемые компания Вижн ТВ (ТМ Viasat Украина), которая в ходит в группу «1+1 медиа», и компания Digital Screens (ТМ «XTRA TV»), входящая в «Медиа Группу Украина». Абонентская база больше у Вижн ТВ (около 110 тысяч пользователей, против 70-75 тысяч у XTRA TV), однако в сегменте HoReCa безусловно доминирует XTRA TV. Кроме них – еще существует «полулегальное» «НТВ-ПЛЮС» (до 2014 года – в Украине работала компания, которая официально продавала карточки НТВ-ПЛЮС), но количество таких домохозяйств наверняка не превышает 20 тысяч, да и точных данных нет.

Резюмируя, можно сказать, что такой сегмент рынка PAY TV как услуги платного доступа к пакетам телеканалов характеризуется большим количеством провайдеров (более 300), при этом более половины пользователей и доходов – сконцентрированы у ТОП-20 игроков. Превалирующей, до недавнего времени, конкурентной стратегией поведения на рынке провайдеров являлись демпинг, постоянные скидки и промо по снижению цен и т.д., что привело к тому, что в 2020 году ARPU составляет 66,67 грн или 2,02 Евро.

Много ли это или мало? Читайте в следующей публикации…

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