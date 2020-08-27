Nokia представила свою первую ТВ-приставку на базе Android. Новинка получила название Media Streamer, передает сайт hd-mediaplayers.ru.

Согласно данным, приставка от Nokia получила небольшие габариты и объем оперативной памяти в 1 ГБ. Для управления телевизором предусмотрен пульт дистанционного управления с микрофоном, что позволяет использовать голосовые команды. Кроме того, на пульте есть кнопки быстрого доступа к Netflix и Zee5.

«Компактный гаджет построен на базе четырёхъядерного процессора с графикой Mali-450 и оснащён1 ГБ оперативной памяти, объём встроенного накопителя для нужд Andriod TV 9 и установки приложений составляет 8 ГБ. Приставка может воспроизводить контент 1080p @ 60 fps и поддерживает технологию объёмного звучания Dolby Audio», — пишет ресурс.

Отмечается, что контент на ТВ можно транслировать с других гаджетов через Chromecast, Miracast, DLNA или AirPlay.

Продажи приставки стартуют уже на следующей неделе в Индии. Стоимость Nokia Media Streamer составит 46 долларов.

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