Nokia принесёт 4G-интернет на Луну

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Nokia близка к реализации одной из поставленных целей: принести интернет на Луну. В руководстве компании сообщили CNBC, что уже к концу текущего года планируют запустить на Луне сеть беспроводного доступа в интернет по протоколу 4G.

В прошлом легендарный производитель телефонов – компания Nokia – сейчас активно инвестирует средства в технологию 5G.

В 2020 году компания Nokia получила от агентства NASA финансирование для создания интернет-сети на Луне.

Nokia построит на Луне сеть беспроводной связи 4G

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Nokia создаст сеть беспроводной связи 4G на Луне, разместив базовые станции на поверхности спутника Земли, где температура колеблется в диапазоне от +120 до -100 градусов и отсутствует воздух для дыхания. Питание станций будет обеспечиваться за счёт электроэнергии, производимой солнечными панелями.

В руководстве отметили, что Nokia планирует начать предоставление доступа к 4G интернету на Луне уже к концу текущего года.

Сеть 4G LTE от компании Nokia будет создана на основе антенной базовой станции, установленной на борту лунного посадочного модуля Nova-C, разработанного американской аэрокосмической компанией Intuitive Machines. Его также будет дополнять ещё один луноход на солнечных батареях.

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Сеть LTE, о которой идет речь, будет использована астронавтами при создании базы на Луне в рамках миссии Artemis. Эта сеть также будет использоваться при проведении будущих пилотируемых миссий на Марс.

После развёртывания сети LTE станция обеспечит передачу данных со скоростью 50 Мбит/сек на частоте 1.8 ГГц на расстояние до 4 км.