Shakhtar TV расширяет свое присутствие на различных платформах. Теперь клубный телеканал «Шахтера» доступен абонентам онлайн-приложения Sweet.tv, сообщается на сайте клуба.

Согласно данным, Sweet.tv включил телеканал в свои самые популярные пакеты — M и L. Канал Shakhtar TV доступен в онлайн-приложении с 13 июля.

«Мы уверены, что болельщики рады появлению собственного телевизионного канала у сильнейшей команды Украины. Теперь пользователи Sweet.tv могут следить за игрой «Шахтера», а болельщики будут в курсе всех событий и новостей, связанных с клубом, – отметил директор Sweet.tv Александр Резунов.

Отмечается, что абонбаза Sweet.tv насчитывает порядка 25 000 абонентов. Онлайн-приложение предлагает своим зрителям более 225 каналов, а также свыше 5 000 фильмов и сериалов.

Напомним, в апреле телеканал Shakhtar TV появился в сети провайдера «Воля».

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