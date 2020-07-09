Российский телеканал RT запретили в Литве. Регулятор признал канал пропагандистским, передает УНИАН.

Согласно данным, регуляторный орган Литвы принял решение запретить RT, связав его с пропагандистом Дмитрием Киселевым. Регулятор подтвердил, что Киселев контролирует канал и управляет государственным медиа-холдингом «Россия Сегодня».

«RT находится под контролем Киселева, который под санкциями ЕС из-за его весомой роли в распространении российской пропаганды в поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также военной активности России на Востоке и юго-востоке Украины сейчас», — заявил регулятор.

Отмечается, что литовский запрет касается сразу пяти телеканалов, входящих в медиагруппу: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Напомним, недавно показ семи программ телеканала RT запретили в Латвии. Под санкции подпали RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

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