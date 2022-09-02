Пятница, 2 сентября, 2022

Без RT и России 24: в Латвии запретили ретрансляцию почти 20 российских телеканалов

НовостиТелевидение

Национальный совет по электронным средствам массовой информации исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов, сообщает Delfi.

В частности, из списка исключены RT (Russia Today), RT (Russia Today) HD, RT (Russia Today) Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV (Russia Today TV), RT (Russia Today) Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».

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Вещание части каналов прекращено, так как один из их бенефециаров Юрий Ковальчук включен в санкционный список ЕС. Ретрансляция RT приостановлена, чтобы ограничить распространение пропаганды во время войны.

Решение совета вступило в силу в четверг, 1 сентября. Оно может быть оспорено в Административном районном суде, однако обжалование не приостанавливает действия решения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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