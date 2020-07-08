Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, отменила собственное решение о снижении ставки интерконнекта. Регулятор рассмотрит похожий проект, передает НВ.

Согласно данным, НКРСИ была вынуждена отменить свое решение, поскольку Министерство юстиции отказало в государственной регистрации акта. Регулятор обращался в Минюст с просьбой пересмотреть решение, однако ведомство свой вердикт не изменило.

На следующем заседании НКРСИ планирует рассмотреть идентичный проект решения с учетом требований Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Напомним, в мае текущего года НКРСИ приняла решение о снижении расчетной таксы за терминацию голосового трафика с 12 до 8 копеек за минуту. Уменьшение таксы интерконнекта на треть должно было поспособствовать снижению стоимости звонков между сетями операторов.

Однако ряд организаций, в числе которых Американская торговая палата в Украине (ACC) и федерация работодателей Украины, отреагировали на это решение негативно. В частности, ACC направила в Минюст письмо с просьбой отсрочить решение НКРСИ.

Оператор Киевстар, возмущенный решением НКРСИ, обратился в ряд комитетов Верховной Рады. Оператор считает, что снижение таксы не только не принесет желаемого удешевления междусетевых звонков, но еще и приведет к значительной потере доходов телеком-рынка.

В то же время в lifecell говорят, что снижение таксы за терминацию трафика поможет создать более благоприятную конкурентную среду на рынке. Документ, направленный в Минюст, по мнению оператора, перечит принципам рынка, поскольку отображает позицию только одного его участника.

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