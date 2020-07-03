Обанкротившийся проект OneWeb успел совершить только 3 из запланированного 21 пуска ракеты-носителя «Союз». Решать судьбу остальных 18 пусков будут принимать инвесторы, передает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора «Главкосмоса» Виталия Сафонова, решение будет принято, скорее всего, уже в этом месяце.

«Решение об осуществлении остальных законтрактованных пусков будет приниматься, предположительно, уже в июле новыми инвесторами, исходя из развития ситуации, связанной с реструктуризацией финансовых обязательств компании OneWeb», — сказал он.

Как известно, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Активами компании интересовались две организации из Китая, французский спутниковый оператор Eutelsat, инвестиционная компания Cerberus Capital Management и Amazon.

Позже появилась информация о том, что Пентагон намерен попросить у Конгресса финансовой помощи для OneWeb. Министерство обороны США планировало воспользоваться услугами разорившейся компании для улучшения качества связи в Арктике.

А на днях сообщалось о том, что часть OneWeb может выкупить Великобритания. Британское правительство предложило 500 миллионов долларов за 20% компании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.