Обанкротившийся проект OneWeb успел совершить только 3 из запланированного 21 пуска ракеты-носителя «Союз». Решать судьбу остальных 18 пусков будут принимать инвесторы, передает ТАСС.
По словам заместителя генерального директора «Главкосмоса» Виталия Сафонова, решение будет принято, скорее всего, уже в этом месяце.
«Решение об осуществлении остальных законтрактованных пусков будет приниматься, предположительно, уже в июле новыми инвесторами, исходя из развития ситуации, связанной с реструктуризацией финансовых обязательств компании OneWeb», — сказал он.
Как известно, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.
Активами компании интересовались две организации из Китая, французский спутниковый оператор Eutelsat, инвестиционная компания Cerberus Capital Management и Amazon.
Позже появилась информация о том, что Пентагон намерен попросить у Конгресса финансовой помощи для OneWeb. Министерство обороны США планировало воспользоваться услугами разорившейся компании для улучшения качества связи в Арктике.
А на днях сообщалось о том, что часть OneWeb может выкупить Великобритания. Британское правительство предложило 500 миллионов долларов за 20% компании.