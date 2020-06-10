Кабинет министров обновил план, касающийся улучшения мобильной связи в Украине. В частности, депутаты предлагают обеспечить технейтральность для стандартов UMTS/LTE и 5G NR, передает НВ.

Согласно данным, новый план нацелен на улучшения качества мобильной связи посредством некоторых нововведений. Ответственность за его выполнение ложится на Министерство цифровой трансформации, Администрацию Госспецсвязи, МИД, а также, по согласию, на НКРСИ и УкрНИУЦ.

В частности, уже к концу следующего года ожидается выход проекта постановления, в котором будут указаны разрешенные стандарты для обеспечения технейтральности технологии UMTS/LTE. Для 5G NR разработка этого вопроса будет происходить «постоянно, в соответствии с отдельным планом».

Также в документе прописана необходимость создать перечень национальных стандартов связи, «гармонизированных с европейскими стандартами ЕTSI». Для UMTS/LTE решить это вопрос нужно в течение 2020-2021 годов, а уже к концу 2022 года в Украине должен появиться стандарт для 5G NR.

Кроме того, в текущем году планируют обновить «Национальный план нумерации Украины, Технические требования к взаимосоединению и взаимодействию телефонных сетей общего пользования с различными технологиями обработки, коммутации, перенос сигналов (новая редакция), а также Технические требования к маршрутизации трафика в телефонной сети общего пользования Украины».

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