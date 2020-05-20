Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о снижении расчетной таксы за терминацию голосового трафика. Уменьшение таксы интерконнекта на треть должно поспособствовать снижению стоимости звонков между сетями операторов, передает Корреспондент.

Согласно данным, НКРСИ уменьшила таксу с 0,12 грн до 0,08 грн. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года. По данным регулятора, такому решению поспособствовал рост трафика между сетями операторов: если в 2017 году он составил 5,9%, то уже в 2019 году — 15,4%.

Снижение таксы, по мнению НКРСИ, благоприятно повлияет на дальнейший рост межсетевого трафика, при этом смогут снизить расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика и предложить абонентам более выгодные тарифы, включающие звонки на номера других операторов.

Напомним, на днях Киевстар, возмущенный новым решением НКРСИ, обратился в ряд комитетов Верховной Рады. Оператор считает, что снижение таксы не только не принесет желаемого удешевления междусетевых звонков, но еще и приведет к значительной потере доходов телеком-рынка.

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