Объёмы использования Интернета существенно выросли во время пандемии COVID-19, и пользователи в разных уголках планеты выходят в глобальную сеть для просмотра видео или общения в соцсетях чаще, чем когда-либо в прошлом. Об этом говорится в новом отчёте, подготовленном канадскими экспертами.

Согласно данным отчёта, опубликованного компанией Sandvine из Ватерлоо, провинция Онтарио, управляющей сетями, в период с 1 февраля по 19 апреля общий интернет-трафик вырос более чем на 40%, при этом основной рост пришёлся на март и апрель.

Согласно отчёту, на долю потокового видео в настоящее время приходится 58% всего интернет-трафика, отслеживаемого экспертами Sandvine, при этом социальные сети (с их 11%) потеснили просмотр web-сайтов (8%) со второго места в рейтинге наиболее популярных видов активности в сети.

В секторе видео-платформ явным и бесспорным лидером с точки зрения объёмов трафика в эпоху пандемии стал YouTube. Эксперты Sandvine выявили, что доля платформы в общем трафике выросла с 9% в 2019 году до почти 16% по состоянию на текущий год.

Доля Netflix снизилась до 11.4% (хотя, данная платформа также генерирует больше трафика, чем до начала пандемии) – частично из-за того, что рост популярности платформы был не таким стремительным, как у конкурентов, а частично из-за того, что компания (как, впрочем, YouTube и многие другие гиганты сферы потокового видео) решили снизить запускаемое по умолчанию качество воспроизводимого видео – дабы помочь провайдерам справиться с резким скачком передаваемого трафика.

Эксперты, работавшие над отчётом, также выявили значительное увеличение с момента начала пандемии COVID-19 объёмов трафика от программного обеспечения для видеоконференций, VPN-подключений и игр. «Игровой трафик» составляет в период пандемии всего 4% от общей активности пользователей в сети Интернет, однако, это в два раза больше, чем в 2019 году.

Компания Sandvine получает данные для своих отчётов от операторов сетей, с которыми она работает и которые, в свою очередь, предоставляют свои услуги 2.5 миллиарда пользователей Интернета. В компании признают, что сталкиваются с недостаточной информацией о моделях использования Интернета в Китае и Индии, однако в глобальных масштабах её данные статистически существенны.

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