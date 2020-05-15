Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о продлении санкций против российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вчера соответствующий проект постановления поддержали народные депутаты, передает AIN.UA.

Согласно данным, информации по поводу того, какие именно сервисы подлежат санкциям, и на какой срок — пока нет. Об этом говорится в дополнениях к указу Президента, которые пока не были опубликованы.

Как известно, в этом месяце истекает срок действия предыдущего запрета на доступ к российским сервисам Mail.ru и соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». В связи с этим, парламентарии приняли решение о продлении данных санкций.

Напомним, летом прошлого года мониторинг показал, что, несмотря на санкции, значительная часть украинских провайдеров не блокирует сайты из списка Совета национальной безопасности и обороны.

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