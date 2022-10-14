«Яблочная зрада»: Apple вернула в App Store приложения «ВКонтакте»

Сервисы российского холдинга VK вновь появились в магазине приложений App Store, который принадлежит американской компании Apple. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Теперь пользователям «яблочных» устройств снова доступны приложения соцсети «ВКонтакте», а также сервисы «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Звонки», «VK Мессенджер», «Почта.Mail.ru», «Облако Mail.ru», «Маруся» и «Юла».

«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны их любимые сервисы», – говорят в пресс-службе VK.

26 сентября из магазина приложений App Store были удалены приложения группы VK. А уже 28 сентября в Apple прокомментировали, что удаление приложений связано с санкциями со стороны Великобритании против владельцев и управленцев компании.

Напомним, ранее в сети обнаружили базу с 32 млн записей о пользователях «ВКонтакте», среди которых есть и закрытые профили.

С 2017 года приложения холдинга VK в Украине находятся под запретом. Указ Президента Украины №133 от 15 мая 2017 года запрещает телеком-провайдерам предоставлять доступ к этим сервисам.