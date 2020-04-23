В субботу, 25 апреля, в 11:00 на «Интере» – премьера документального проекта собственного производства «Ирина Билык. 5:0». Он посвящен двойному юбилею звезды: Ирина родилась 50 лет назад, с момента первого выхода на сцену прошло 30. «Медиасат» задался вопросом: каково это – работать над сценарием документального проекта о судьбе артиста? С какими сложностями и неожиданностями приходится сталкиваться? Об этом и расспросили сценариста проекта «Ирина Билык. 5:0» Елену Елагину.

— Работать над сценарием о биографии современника наверняка непросто. Тем более, что уж об Ирине Билык мы знаем практически все. Как вы подступились к этой задаче?

Мало информации – плохо, а много информации – еще хуже. На самом деле, работать над биографическим фильмом (будь то «сага» о популярном певце или крупном политике) – очень увлекательный процесс. Все начинается с элементарного: чтения биографии. Человек родился, пошел в школу… С первой неожиданностью мы столкнулись именно в этом пункте: Ирина Билык окончила среднюю школу в 1987 году, а в музыкальное училище имени Глиера поступила в 1989. И возник вопрос: а где она провела эти два года? Чтение многочисленных интервью не дали ничего. Информации – ноль. Включив этот вопрос в студийное интервью Андрея Данилевича с Ириной Билык, мы получили прекрасный эксклюзив.

Вообще для сценариста очень важны простейшие математические навыки. Однажды, для одного документального фильма, мы записывали интервью в Николаевском музыкальном училище об их известном воспитаннике. Снимая (так просто, для перебивки), его учебный табель, я увидела, что дата рождения – другая, не та, что заявлена в официальной биографии. Оказалось, певец «скостил» себе 3 года, чтобы поучаствовать в одном престижном международном музыкальном конкурсе. Поучаствовал, победил и стал известным! С разрешения певца мы об этом его секрете рассказали.

Это самое неприятное, что может быть. Для меня очень важно, чтобы документальный фильм был правдив. Рассказ об Ирине Билык оказался именно таким. Правдивым и искренним. И, как оказалось, об Ирине Билык мы знаем далеко не все.

— В чем особенность сценария такого проекта?

Документальные проекты (возможно у кого-то это не так) – по большому счету, хорошо спланированная, но все же – импровизация: могут неожиданно всплыть детали, которые изменят структуру фильма. В случае с Ириной Билык, нам удалось реализовать процентов 40 от задуманного. Вначале сложно было состыковать очень напряженные графики наших звезд: у Ирины Билык уже начался гастрольный тур, а у Андрея Данилевича – сложный график записи программы «Касается каждого».

Дополнительным форс-мажором стала информация, что у Андрея вот-вот должен родиться третий сын. Естественно, мы выстраивали съемки, учитывая и этот фактор. Насколько я знаю, Александр Данилевич-младший благополучно появился на свет в воскресенье, когда практически все было уже отснято.

И вот, когда мы все запланировали и частично отсняли, в стране объявили карантин. Интервью в машине, съемки во время гастрольного тура, интервью коллег оказались сорваны. Например, Макс Фадеев, даже будучи в Таиланде, был готов ответить на наши вопросы, но – заболел. 🙁

— Это был ваш первый опыт работы над подобным проектом? Наверняка есть отличие – снимать о гениальном ученом, как Борис Патон, или о суперзвезде, как Ирина Билык?

Нет, это был не первый, не второй и не двадцатый мой опыт работы со звездами. В свое время на телеканале «Интер» выходил проект «Формула любви», где я работала. Так что общения с артистами мне всегда хватало. На самом деле нет никакой разницы, о ком снимать историю. Главное правило: нужно, чтобы именно тебе было интересно. Герои это очень чутко ощущают. Это, без сомнения, есть у Андрея Данилевича. Он настолько участвует в процессе, ему действительно все интересно, и это чувствует любой интервьюируемый.

– Поделитесь каким-то забавным, интересным закадровым моментом?

Мы очень хотели, чтобы в процессе интервью Андрей Данилевич, подобно иллюзионисту, буквально из воздуха извлекал всякие «артефакты»: семейные фотографии Ирины. При этом главным условием режиссера было, чтобы на общем плане во время студийной записи их не было видно. Эх, жаль, что никто не додумался сделать фото: как все эти «артефакты» были скотчем закреплены позади его кресла. И вот здесь нужно отдать должное Андрею. Он сам выстроил все фотографии по порядку, не глядя, наощупь их вытаскивал. И – ни разу не ошибся!

Андрей Данилевич вообще поразительный. Когда-то, работая над документальным фильмом «Первая мировая. Дело Принципа», мы с Андреем и съемочной группой исколесили почти всю Европу. Где открывается человек больше всего? Скажу точно: в командировке. Так вот: такого четко организованного в работе и очень тактичного в общении человека – поискать.

— Почему вы лично решили взяться за сценарий фильма об Ирине Билык? Может быть, было какое-то свое представление о ней, которое решили подтвердить или развеять?

Идея снять документальный фильм об Ирине Билык принадлежит руководству телеканала «Интер» – руководителю Inter Media Group Анне Безлюдной и главному редактору телеканала Антону Никитину. А я с удовольствием взялась за реализацию этого проекта. Мне просто интересны люди. Андрей Данилевич как-то рассказывал, что был влюблен в Ирину Билык. Это была его мечта – поговорить с ней по душам. У меня тоже накопилось много вопросов. Вообще, каждая история человека, который сделал себя сам, всегда интересна. Подобного рода проекты – отличные мотиваторы, потому что, когда их смотришь, невольно примеряешь на себя «чужую кожу». Кто может похвастаться, что получил звание Заслуженной артистки в 26 лет? Ну, только София Ротару и… Ирина Билык.

— Какой вы увидели Ирину Билык за время работы над проектом?

Ирина – очень открытый человек. Помните, в «Бриллиантовой руке» было: «– А что, если… – Не стоит. – Ясно. Тогда, может быть, нужно… – Не нужно. – Понятно. Разрешите хотя бы… – А вот это – попробуйте». Так вот, такого не было.

— Кто еще принял участие в съемках фильма из ее близкого окружения?

Очень интересно было пообщаться с ее старшим сыном Глебом – он очаровал нашу съемочную группу своей воспитанностью и анти-звездностью. Биография ее мужа Аслана – это совершенно отдельная история. Представьте, его дед был по национальности иранцем. Он дошел во время Второй мировой войны до Берлина, и там ему попалась в руки трофейная «Лейка». И вот этот старый, но в рабочем состоянии фотоаппарат, он подарил Аслану. Почему из всех внуков (а в семье дедушки и бабушки было 12 детей) – он выбрал именно его – для всей семьи загадка. Но именно с легкой руки деда мальчик получил профессию. Все, что связано с фото и видео, стало его страстью на всю жизнь.

— Почему и кому стоит посмотреть этот документальный проект, на ваш взгляд?

Я думаю, что этот фильм – с одной стороны подарок фанатам Ирины Билык, а с другой – презент поклонникам Андрея Данилевича. Их обоих интересно не только слушать, но и наблюдать за их реакциями и интонациями. Благодаря тому, что Ирина Билык и Андрей Данилевич – профессионалы, запись в студии длилась нон-стоп почти два часа. Эти два часа можно без монтажа выдавать в эфир. Но есть хронометраж. И, конечно же, от некоторых сюжетных линий пришлось отказаться. Но мы надеемся, что закончится карантин, осенью пройдут юбилейные концерты Ирины Билык, и мы сделаем продолжение нашей истории.

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