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Хакеры взломали эфир каналов из группы «Интер» и включили гимн СССР

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В четверг, 23 февраля, была зарегистрирована кибератака на телеканал «Интер», а также на несколько веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. По сообщению Госспецсвязи, хакеры изменили содержимое нескольких web-страниц и включили гимн СССР в эфире телеканала «Интер».

Инцидент не вызвал существенного нарушения работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. На данный момент большинство информационных ресурсов уже восстановлено и они работают в штатном режиме.

Добавим, по данным Telegram-канала UkrMediaGlory, гимн СССР также звучал в эфире телеканала Zoom, который вместе с «Интером» и рядом других каналов входит в медиаконгломерат Inter Media Group.

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Советский гимн в эфире телеканала ZOOM - 23.02.2023 (19:55)
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Советский гимн в эфире телеканала Интер - 23.02.2023 (19:50)
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В Госспецсвязи было отмечено, что РФ, накануне годовщины полномасштабной войны, демонстрирует свою активность в киберпространстве и ведет себя в виртуальном мире так же, как и в реальном – как государство-террорист.

Этот инцидент напоминает о необходимости обеспечения кибербезопасности во всех сферах, включая государственные учреждения, телекоммуникационные и телевизионные объекты. Рекомендуется принимать меры для предотвращения возможных кибератак и максимально защищать системы от таких инцидентов.

Напомним, недавно российские хакеры атаковали львовских телеком-провайдеров.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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