Пятница, 5 августа, 2022

Экс-ведущему телеканала «Интер» сообщили о подозрении в госизмене

НовостиПроисшествия

Бывшему украинскому телеведущему, а ныне российскому пропагандисту Юрию Коту объявили подозрение в госизмене.

В 2013-2014 годах Кот был ведущим на киевском так называемом «Антимайдане», после чего переехал жить в Россию. Телеведущий публично поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, работал в государственном российском пропагандистском информагентстве «Россия сегодня» и информагентстве «News Front».

По информации СБУ, подозреваемый искажал новости о Евромайдане, подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди украинцев и формировал ложный образ части украинского населения как «национал-фашистов».

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После полномасштабного военного вторжения России в Украину, Кот продолжал поддерживать действия Путина и его приспешников, о чем заявлял публично. Вел собственный канал в Telegram «Юрий Кот – Быть добру!», где опять же искажал информацию и распространял прокремлевские нарративы.

В 1999-2011 годах Юрий Кот работал ведущим на телеканале «Интер». По статье о госизмене ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что владельцу украинского телеканала объявлено подозрение в государственной измене.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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