Компания Cisco прогнозирует значительный рост количества «умных» телевизоров с поддержкой 4K уже в ближайшие три года. По прогнозам, к 2023 году 4K Smart TV составят две трети всех подключенных «умных» телевизоров, передает Телеспутник.

Согласно данным, количество устройств с поддержкой 4K среди Smart TV будет ежегодно увеличиваться примерно на 27% и уже к 2023 году составит 66% всех подключенных плоских телевизоров. Если в 2018 году количество 4K Smart TV составляло порядка 268 млн, то в 2023 оно вырастет до 891 млн устройств.

Кроме того, по прогнозам Cisco через три года почти половина всех устройств и подключений в сети будут иметь функции просмотра видео. Число устройств, способных воспроизводить видео, будет расти на 6% в год и в 2023 году составит 47% (порядка 12 млрд единиц).

«При этом больше всего вырастет доля M2M-устройств с функциями видео — с 6% в 2018 году до 13% в 2023 году, доля смартфонов практически не изменится (48% и 49% соответственно), телевизоров — останется без изменений (24%), ПК — снизится с 14% до 9%», — пишет ресурс.

Напомним, летом прошлого года компания Futuresource Consulting прогнозировала, что в 2021 году 4K-телевизоры займут значительную долю рынка телеустройств. Проникновение составит порядка 42%.

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