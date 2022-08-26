Пятница, 26 августа, 2022

MediaTek представила чипсет Pentonic 700 для производителей смарт-телевизоров

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Компания MediaTek выпустила чипсет Pentonic 700 для производителей смарт-телевизоров, выводящих на рынок модели премиум-класса 120 Гц 4K.

Ожидается, что смарт-телевизоры на базе чипсета Pentonic 700 от MediaTek начнут появляться на рынке в четвертом квартале 2022 года. Правда, MediaTek – одна из ведущих компаний-производителей чипсетов на рынке – не назвала производителей телевизоров, которые будут использовать последний чипсет.

Процессор с интегрированным искусственным интеллектом (APU) Pentonic 700 поддерживает технологии MediaTek AI-Super Resolution, AI-Picture Quality (AI-PQ) Scene Recognition и AI-PQ Object Recognition для расширенного сглаживания краёв изображения и реконструкции деталей. Технология Dolby Vision IQ вместе с технологией Precision Detail улучшает качество изображения, повышая контрастность ярких и темных участков для получения чётких и резких кадров.

Чипсет MediaTek Pentonic 700

Смарт-телевизор на базе чипсета Pentonic 700 способен воспроизводить контент из разных источников на экране с поддержкой функций Кадр за Кадром (PBP) и Кадр в Кадре (PIP) с улучшенным PQ.

В домашних условиях эта технология позволяет зрителям одновременно просматривать трансляции различных спортивных событий или общаться в видеочате с друзьями и семьей при совместном просмотре контента. В офисе эти функции предоставляют возможность организации различных типов видеоконференций и позволяют одновременно отображать на телеэкране потоки контента, – говорится в пресс-релизе компании MediaTek.

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Чипсет Pentonic 700 также поддерживает переменную частоту обновления (VRR) до 144 Гц, что, в свою очередь, позволяет брендам настраивать телевизоры для игровых программ, чтобы игроки могли наслаждаться играми без «разрывов экрана» и других артефактов. Среди других оптимизаций для игрового процесса – поддержка HDMI 2.1 Auto Low Latency Mode (ALLM) для минимизации задержки отображения и технологии Dolby Atmos для иммерсивного звука.

Интегрированная конструкция чипсета обеспечивает его энергоэффективность и уменьшает затраты на номенклатуру материалов (BOM), одновременно ускоряя время его выхода на рынок. Телевизионные бренды могут добавлять решения MediaTek Filogic Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 для беспроводного подключения к смарт-телевизорам стандарта 4K, подключение с низкой задержкой для лучшей передачи потокового видео и облачных игр.

Напомним, в июне текущего года Тайвань принял решение о запрете экспорта всех современных чипов в Россию и Беларусь.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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