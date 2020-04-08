Юридический спор между компанией Maxar и правительством Украины, возникший вокруг контракта, заключённого в 2010 году между компанией MDA Corp (предшественником компании Maxar Technology) и Национальным космическим агентством Украины и предусматривавшего постройку и запуск украинского геостационарного спутника «Лыбидь-1», решён в пользу компании Maxar. Об этом пишет отраслевое интернет-издание American City Business Journals.

18-месячный диспут завершился в Арбитражном суде Организации Объединённых Наций, который отклонил требования Украины «в полном объёме» и постановил, что судебные издержки и расходы компании Maxar должны быть оплачены.

Контракт, заключённый в 2010 году, предусматривал постройку компанией MacDonald, Dettwiler & Assoc (MDA Corp) космического аппарата, который должен был быть запущен в орбитальную позицию 48 градусов восточной долготы. Стоимость контракта оценивалась в 254 миллиона долларов.

Первоначальный контракт с MDA предусматривал постройку и запуск спутника, а также двух центров управления и контроля и прочей наземной инфраструктуры. Спутник связи должен был обеспечить прямое телевизионное вещание и предоставление услуг доступа к сети сверхскоростного интернета на территории Украины и прилегающих государств. Компании MDA и Украинскому космическому агентству предстояло завершить подготовку необходимой документации и утвердить все необходимые технические параметры.

В 2014 году в MDA приостановили работу над заказом по причине политической нестабильности в Украине, сославшись на форс-мажор. На тот момент в MDA заявляли, что обсуждают с заказчиком «дальнейшие сценарии сотрудничества с целью минимизации негативных эффектов». Тогда же в компании заявили, что приостанавливают работу на срок от 4 до 6 месяцев, при этом окончательную сумму расходов, связанных с задержкой, ещё предстоит определить. В 2017 году компания полностью вышла из проекта по причине исчезновения крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах.

В мае 2019 года финансовый директор компании Maxar Биггс Портер озвучил официальную позицию своей компании по данному спору следующим образом: «Для тех, кто не осведомлён [в ситуации], сообщаю следующее: мы доставили в Украину спутник, за производство которого нам было заплачено. Мы доставили его в предназначенное место. А затем Россия вторглась в Крым, и Украина потеряла доступ к этому спутнику».

Непосредственно сам космический аппарат «Лыбидь» был принят на хранение по решению заказчика MacDonald Dettwiler and Associates в августе 2014 года. Таким образом, космический аппарат уже много лет находится на территории компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева в Красноярском крае (Россия).

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