Компания BIG DATA UA рассказала, какому контенту в IPTV/OTT украинцы отдают предпочтение на карантине. В марте зрители стали меньше смотреть спортивные передачи, больше внимания уделяя сериалам, сообщает пресс-служба.

«Общий рейтинг телесмотрения в марте вырос до уровня январского показателя, а вот средний охват по дню ​​немного не дотянул до показателей января. Среднее время просмотра, по сравнению с февралем, увеличился почти на час и составило 4 часа 33 минуты (рекорд с начала 2020 года)», — сказано в пресс-релизе.

Согласно данным, в марте группа каналов общего просмотра улучшила позиции, увеличив долю на 2,59 пункта до 58,88%. Доля просмотра группы развлекательных каналов также возросла — на 0,06 пункта до 7,57%. Доля просмотра группы фильмовых каналов потеряла сразу 1,13 пункта, снизившись до 6,42%.

В свою очередь доля спортивных каналов снизилась. К этому привело то, что из-за карантина были отменены спортивные мероприятия. Также группа музыкальных каналов потеряла 0,19 пунктов и составила 1,54%. Напротив, группа каналов сериалов увеличила долю просмотра до 3,12% (рост на 0,61 п.п.).

Напомним, из-за коронавируса украинцы стали больше времени проводить в сети. В связи с этим появилась необходимость увеличивать пропускную способность каналов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.