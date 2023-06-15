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«Реал Мадрид» запустил собственную OTT-платформу

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Легендарный испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» запустил официальную OTT-платформу, предлагающую болельщикам во всём мире видеофрагменты матчей, оригинальный контент и архивные записи.

OTT-платформа «RM Play» позиционирует себя как дополнительное преимущество для членов онлайн-сообщества болельщиков клуба «Madridista». Она имеет приложения, доступные для смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также для смарт-телевизоров, Apple TV, Android TV и Amazon Fire TV.

Как утверждают в клубе, действующем в рамках «Ла Лиги», на платформе уже размещено 700 часов контента. Видео доступно со звуковым сопровождением на английском и испанском языках, а для некоторых программ добавлены португальские субтитры.

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Все участники сообщества имеют доступ к свежим записям ключевых моментов матчей, новостей, пресс-конференций, интервью, а также прямой трансляции эфира телеканала RMTV. Болельщики также могут посмотреть самые яркие моменты любого матча за последние 15 лет.

Участники сообщества, принадлежащие к категориям Premium и Junior, также могут получить доступ к полным записям матчей и эксклюзивному контенту – в частности, оригинальным сериалам, документальным и художественным фильмам. Участники сообщества Real Madrid могут получить доступ ко всему контенту RM Play, оплатив годовую абонплату в размере 35 евро.

Real Madrid был одним из первых футбольных клубов мира, который ещё в 1999 году создал собственную телевизионную компанию. Запуск OTT-платформы RM Play является менее новаторским шагом, поскольку многие другие команды уже имеют собственные подобные платформы.

Запуск RM Play состоялся на фоне закрытия телеканала Barca TV, принадлежащего другому испанскому футбольному гранду ФК «Барселона». При этом также известно, что все высвобождаемые ресурсы будут направлены на развитие клубной OTT-платформы Barca TV+.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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