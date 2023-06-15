«Реал Мадрид» запустил собственную OTT-платформу

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Легендарный испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» запустил официальную OTT-платформу, предлагающую болельщикам во всём мире видеофрагменты матчей, оригинальный контент и архивные записи.

OTT-платформа «RM Play» позиционирует себя как дополнительное преимущество для членов онлайн-сообщества болельщиков клуба «Madridista». Она имеет приложения, доступные для смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также для смарт-телевизоров, Apple TV, Android TV и Amazon Fire TV.

Как утверждают в клубе, действующем в рамках «Ла Лиги», на платформе уже размещено 700 часов контента. Видео доступно со звуковым сопровождением на английском и испанском языках, а для некоторых программ добавлены португальские субтитры.

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Все участники сообщества имеют доступ к свежим записям ключевых моментов матчей, новостей, пресс-конференций, интервью, а также прямой трансляции эфира телеканала RMTV. Болельщики также могут посмотреть самые яркие моменты любого матча за последние 15 лет.

Участники сообщества, принадлежащие к категориям Premium и Junior, также могут получить доступ к полным записям матчей и эксклюзивному контенту – в частности, оригинальным сериалам, документальным и художественным фильмам. Участники сообщества Real Madrid могут получить доступ ко всему контенту RM Play, оплатив годовую абонплату в размере 35 евро.

Real Madrid был одним из первых футбольных клубов мира, который ещё в 1999 году создал собственную телевизионную компанию. Запуск OTT-платформы RM Play является менее новаторским шагом, поскольку многие другие команды уже имеют собственные подобные платформы.

Запуск RM Play состоялся на фоне закрытия телеканала Barca TV, принадлежащего другому испанскому футбольному гранду ФК «Барселона». При этом также известно, что все высвобождаемые ресурсы будут направлены на развитие клубной OTT-платформы Barca TV+.