Американский оператор T-Mobile завершил сделку по слиянию с конкурирующей компанией Sprint. Акции новой компании разделят между собой Deutsche Telekom, SoftBank и частные акционеры, передает Интерфакс.

Согласно данным, в результате сделки Sprint, в течение последних 10 лет явно уступающая в успешности T-Mobile, прекратит свое существование как бренд. Однако в новосозданную компанию войдёт часть руководителей обоих операторов.

«В результате сделки, порядка 43% новой компании принадлежит Deutsche Telekom AG и еще 24% — японской SoftBank Group, владевшей Sprint. Остальные акции T-Mobile US находятся в руках публичных акционеров», — пишет ресурс.

Отмечается, что оба оператора планировали слияние в течение последних 10 лет, однако постоянно наталкивались на сопротивление регуляторных органов. Против выступали несколько штатов, опасаясь, что сделка может нарушать антимонопольное законодательство и привести к подорожанию связи.

В феврале текущего года T-Mobile и Sprint пересмотрели условия своего слияния. Компании изменили соотношение долей владения в связи с изменением цен акций обоих.

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