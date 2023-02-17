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UARU

В 2024 году T-Mobile ликвидирует свою сеть 2G

НовостиТелеком
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Большинство работающих в Соединённых Штатах операторов мобильной связи свернули свои сети 3G в течение 2022 года. А работа их сетей 2G была приостановлена за несколько лет до этого. Однако, компания T-Mobile была исключением. Оператор продолжал поддерживать работу сети 2G. Впрочем, такая ситуация продлится недолго.

На своей странице поддержки пользователей компания T-Mobile объявила о планах остановить работу принадлежащей ей устаревшей сети 2G GSM 2 апреля 2024 года.

В компании отметили: «Чтобы гарантировать всем нашим клиентам возможность пользоваться расширенной функциональностью более современных сетей 4G и 5G, мы вынуждены отказаться от поддержки сети, работавшей по устаревшим технологиям. Это позволит нам высвободить ресурсы и частотный спектр, что поможет укрепить стабильность всей сети, перевести всех наших клиентов на более современные технологии и преодолеть цифровой разрыв».

В 2022 году компания T-Mobile уже отключила большинство своих устаревших сетей и частот, среди которых, в частности, оригинальная сеть 3G UMTS T-Mobile, устаревшая сеть 3G CDMA Sprint и LTE-сеть Sprint. Это позволило высвободить частотный ресурс, необходимый для улучшения покрытия сетей 5G, а сети LTE в большинстве случаев используются в качестве резервного варианта.

Если говорить конкретно о 2G, то шаг компании T-Mobile, направленный на отключение своей сети, заслуживает отдельного внимания, поскольку в некоторых частях света данная технология работает уже четвёртый десяток лет. Многие операторы решили сначала свернуть свои сети 3G, а уже потом перейти к отключению сетей 2G, работающих с начала 90-х годов прошлого столетия. Отчасти это объясняется тем, что некоторые функции мобильных телефонов и некоторые службы Интернета вещей все ещё используют соединение 2G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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