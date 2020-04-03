Средний итальянец проводит сейчас перед телеэкраном 366 минут в день, что на 108 минут больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Studio Frasi, ссылаясь на данные, собранные компаниями Auditel и Nielsen.

Карантин привёл к 20%-ному росту потребления информационных и аналитических программ. Однако, многие итальянцы также пытаются «отстраниться» от новостей о пандемии Covid-19, переключаясь на телесериалы, фильмопоказы и развлекательные программы.

В период с 8 по 28 марта ежедневно телевизор включало в среднем 14.5 миллионов итальянцев, что на 4.4 миллиона больше, чем годом ранее, и на 2 миллиона больше, чем на предыдущей неделе.

На основных VoD-платформах в указанный период также наблюдался рост аудитории, при этом наиболее высокие показатели были зафиксированы на Amazon Prime Video (+511% включений), Timvision (+128%), Infinity (+85%), Disney+ (+243%) и Netflix (+15%).

Между тем, платформа платного телевидения Sky Italia объявила о запуске двух новых киноканалов, которые будут доступны для её подписчиков бесплатно в период с 4 по 30 апреля.

Канал Sky Cinema #IoRestoACasa 1 является каналом для семейного просмотра – в его эфире можно будет увидеть новинки кинематографа, фильмы прошлых лет и премьеры. А на канале Sky Cinema #IoRestoACasa 2 будут транслироваться боевики, в том числе – телевизионные премьеры, невянущая классика и величайшие образцы итальянского кинематографа.

Помимо этого, на протяжении всего апреля подписчикам, которые подключили себе все пакеты Sky, еженедельно будут предлагаться фильмы на VoD-платформе Primafila, а те, кто не подписан на пакеты «Спорт» и «Семья», смогут смотреть их бесплатно.

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