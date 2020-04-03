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Italy / Италия

Средний итальянец проводит сейчас перед телеэкраном 366 минут в день, что на 108 минут больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Studio Frasi, ссылаясь на данные, собранные компаниями Auditel и Nielsen.

Карантин привёл к 20%-ному росту потребления информационных и аналитических программ. Однако, многие итальянцы также пытаются «отстраниться» от новостей о пандемии Covid-19, переключаясь на телесериалы, фильмопоказы и развлекательные программы.

В период с 8 по 28 марта ежедневно телевизор включало в среднем 14.5 миллионов итальянцев, что на 4.4 миллиона больше, чем годом ранее, и на 2 миллиона больше, чем на предыдущей неделе.

На основных VoD-платформах в указанный период также наблюдался рост аудитории, при этом наиболее высокие показатели были зафиксированы на Amazon Prime Video (+511% включений), Timvision (+128%), Infinity (+85%), Disney+ (+243%) и Netflix (+15%).

Между тем, платформа платного телевидения Sky Italia объявила о запуске двух новых киноканалов, которые будут доступны для её подписчиков бесплатно в период с 4 по 30 апреля.

Канал Sky Cinema #IoRestoACasa 1 является каналом для семейного просмотра – в его эфире можно будет увидеть новинки кинематографа, фильмы прошлых лет и премьеры. А на канале Sky Cinema #IoRestoACasa 2 будут транслироваться боевики, в том числе – телевизионные премьеры, невянущая классика и величайшие образцы итальянского кинематографа.

Помимо этого, на протяжении всего апреля подписчикам, которые подключили себе все пакеты Sky, еженедельно будут предлагаться фильмы на VoD-платформе Primafila, а те, кто не подписан на пакеты «Спорт» и «Семья», смогут смотреть их бесплатно.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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