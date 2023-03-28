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Италия бросает вызов «цифровой мафии»: пиратские IPTV сервисы будут закрываться за считанные минуты

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Палата депутатов Италии единогласно одобрила законопроект, направленный на борьбу с пиратскими платформами IPTV. Законопроект ещё должен быть ратифицирован в Сенате, но уже сделан большой шаг для продвижения вперед.

После завершения процедуры голосования в Конгрессе Италии, единодушие которого не вызывает сомнений, телекоммуникационный регулятор AGCOM, вещатели и филиалы по борьбе с пиратством начнут готовиться к ужесточению ограничительных мер касательно пиратского IPTV и других нелегальных передач.

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Целью новых антипиратских мер будет DNS, а AGCOM получит полномочия в режиме реального времени предписывать провайдерам блокировать сайты, передающие или распространяющие нелегитимный контент, в течение 30 минут.

Все эти меры направлены на защиту не только вещателей из сектора платного телевидения, но и киноиндустрии, продюсеров, авторов, музыкантов и издателей.

Чтобы регулятор мог продуктивно выполнять новые задачи, все заинтересованные стороны должны будут уплатить взнос в AGCOM.

Благодаря данным, предоставленным банками, будет проще блокировать возможность получения доходов теми, кто ведёт нелегальные трансляции или распространяет информацию о пиратском контенте.

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Пиратам грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трёх лет, а также штраф в размере от 2 582 до 15 493 евро.

В Италии уже на протяжении нескольких лет действует административная программа по блокированию пиратских сайтов. В настоящее время страна блокирует более 3 200 пиратских доменов, а телекоммуникационный регулятор AGCOM периодически выдает провайдерам инструкции по блокированию в течение нескольких дней после поступления жалобы от правообладателя.

Однако, для защиты спортивных событий в прямом эфире от вездесущих пиратских IPTV трансляций необходимо приложить гораздо больше усилий. Благодаря мерам, предпринимаемым футбольными клубами и вещателями, в сочетании с действиями политиков уже удалось достичь определённых результатов, и в будущем ситуация должна ещё улучшиться.

Напомним, недавно звезду YouTube приговорили к пяти с половиной годам заключения за телепиратство.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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