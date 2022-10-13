Италия завершает переход на эфирное вещание в стандарте DVB-T2/MPEG-4

Итальянские вещатели, объединившиеся в ассоциацию Confindustria Radio Television, приняли совместное решение, согласно которому 20 декабря станет последним днем трансляции каналов в сети наземного цифрового телевидения с использованием стандарта DVB-T/MPEG-2.

Таким образом, начиная с 21 декабря, итальянские зрители смогут просматривать телевизионные каналы исключительно в стандарте DVB-T2/MPEG-4.

Как отметили в ассоциации, принятие единой даты позволит телерадиовещателям, производителям оборудования и соответствующим учреждениям спланировать информационную кампанию, направленную на тех зрителей, которые еще не заменили свое приемное оборудование.

Переход системы телевизионного вещания от компрессии MPEG-2 к компрессии MPEG-4 является причиной развертывания сети цифрового телевидения DVB-T2, а также частью процесса высвобождения частотного диапазона 700 МГц для нужд технологии мобильной связи 5G.

21 сентября итальянский парламент принял Закон, предусматривающий выделение бонуса в размере 50 евро тем гражданам, которые заинтересованы в приобретении оборудования для приема программ спутникового телевидения.

В качестве альтернативы они могут подать заявку на существующий бонус в размере 30 евро для приобретения оборудования для приема эфирного цифрового телевидения, совместимого с MPEG-4.

Напомним, летом 2019 года Италия начала формировать дорожную карту для перевода телевещания на стандарты MPEG-4 и DVB-T2.