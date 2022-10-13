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Италия завершает переход на эфирное вещание в стандарте DVB-T2/MPEG-4

НовостиТелевидение

Итальянские вещатели, объединившиеся в ассоциацию Confindustria Radio Television, приняли совместное решение, согласно которому 20 декабря станет последним днем трансляции каналов в сети наземного цифрового телевидения с использованием стандарта DVB-T/MPEG-2.

Таким образом, начиная с 21 декабря, итальянские зрители смогут просматривать телевизионные каналы исключительно в стандарте DVB-T2/MPEG-4.

Как отметили в ассоциации, принятие единой даты позволит телерадиовещателям, производителям оборудования и соответствующим учреждениям спланировать информационную кампанию, направленную на тех зрителей, которые еще не заменили свое приемное оборудование.

Переход системы телевизионного вещания от компрессии MPEG-2 к компрессии MPEG-4 является причиной развертывания сети цифрового телевидения DVB-T2, а также частью процесса высвобождения частотного диапазона 700 МГц для нужд технологии мобильной связи 5G.

21 сентября итальянский парламент принял Закон, предусматривающий выделение бонуса в размере 50 евро тем гражданам, которые заинтересованы в приобретении оборудования для приема программ спутникового телевидения.

В качестве альтернативы они могут подать заявку на существующий бонус в размере 30 евро для приобретения оборудования для приема эфирного цифрового телевидения, совместимого с MPEG-4.

Напомним, летом 2019 года Италия начала формировать дорожную карту для перевода телевещания на стандарты MPEG-4 и DVB-T2.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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