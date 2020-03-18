Домой Новости В Чехии из-за коронавируса приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2

В Чехии из-за коронавируса приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2

Борис Скуратовский
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DVB-T2

Чешская национальная передающая компания ČRA приостановила до конца марта перевод телевизионного вещания в стандарт DVB-T2. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Комментируя данное решение, принятое в свете кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, генеральный директор компании Вит Вазан отметил: «Мы хотим, по крайней мере, успокоить людей, которые волнуются в текущей сложной ситуации. Телевидение сегодня является основным каналом для передачи информации в режиме реального времени, а система наземного вещания, в отличие от всех прочих платформ, обязана гарантировать доставку телевизионного контента до максимального количества зрителей, поэтому мы не стремимся усложнять данную ситуацию необходимостью перенастройки. Людям в первую очередь надо думать о защите своего здоровья».

«Поэтому мы сдвигаем все крайние сроки свёртывания существующей системы телевещания до конца марта. В настоящее время мы обсуждаем ситуацию с представителями ČTÚ и MIT, а кроме того необходимо также решить вопросы, связанные с международной координацией частот. После того, как мы утвердим график, мы немедленно предоставим всю необходимую информацию».

60% (или три из пяти) домохозяйств в Чешской республике по-прежнему получают телевизионный контент из сетей эфирного вещания, которые охватывают 99% всего населения страны.

Помимо этого, наземное эфирное вещание является единственной бесплатной платформой в стране.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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