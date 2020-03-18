В Чехии из-за коронавируса приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2

Чешская национальная передающая компания ČRA приостановила до конца марта перевод телевизионного вещания в стандарт DVB-T2. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Комментируя данное решение, принятое в свете кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, генеральный директор компании Вит Вазан отметил: «Мы хотим, по крайней мере, успокоить людей, которые волнуются в текущей сложной ситуации. Телевидение сегодня является основным каналом для передачи информации в режиме реального времени, а система наземного вещания, в отличие от всех прочих платформ, обязана гарантировать доставку телевизионного контента до максимального количества зрителей, поэтому мы не стремимся усложнять данную ситуацию необходимостью перенастройки. Людям в первую очередь надо думать о защите своего здоровья».

«Поэтому мы сдвигаем все крайние сроки свёртывания существующей системы телевещания до конца марта. В настоящее время мы обсуждаем ситуацию с представителями ČTÚ и MIT, а кроме того необходимо также решить вопросы, связанные с международной координацией частот. После того, как мы утвердим график, мы немедленно предоставим всю необходимую информацию».

60% (или три из пяти) домохозяйств в Чешской республике по-прежнему получают телевизионный контент из сетей эфирного вещания, которые охватывают 99% всего населения страны.

Помимо этого, наземное эфирное вещание является единственной бесплатной платформой в стране.

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