Компания CI Plus LLP выиграла суд по делу о продаже несертифицированных устройств CI Plus

Компания CI Plus LLP, обеспечивающая доверительное управление системой безопасности CI Plus, одержала крупную победу на юридическом фронте, выиграв суд против компании Impex-Sat, продававшей устройства, которые позволяли обходить правила соответствия и надёжности от CI Plus. Об этом пишет Broadband TV News.

Представитель CI Plus LLP получил на руки решение Высокого Лондонского суда по иску против компании Impex-Sat. Постановление суда предписывает последней прекратить производство и распространение устройств, позволяющих обходить правила CI Plus. Также она обязана удалить с данных устройств всё программное обеспечение, позволяющее неправомерно использовать CI Plus.

Помимо этого компания также должна возместить CI Plus LLP убытки в размере двух миллионов евро плюс судебные издержки.

В своём заявлении председатель правления CI Plus LLP сказал: «CI Plus LLP является доверенным лицом наиболее широко распространённой в мире системы безопасности для платного телевидения, и отрасль полагается на нашу компанию в плане защиты CI Plus от угроз её целостности. Эта знаковая победа в суде демонстрирует, что CI Plus LLP будет прилагать максимум усилий для обеспечения гарантии действия правил CI Plus в интересах лицензиатов системы – операторов телевидения, которые полагаются на CI Plus для ведения своего бизнеса, и пользователей, которые получают услуги платного телевидения при помощи устройств CI Plus».

