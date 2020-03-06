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Компания CI Plus LLP выиграла суд по делу о продаже несертифицированных устройств CI Plus

Борис Скуратовский
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Фото: Stern

Компания CI Plus LLP, обеспечивающая доверительное управление системой безопасности CI Plus, одержала крупную победу на юридическом фронте, выиграв суд против компании Impex-Sat, продававшей устройства, которые позволяли обходить правила соответствия и надёжности от CI Plus. Об этом пишет Broadband TV News.

Представитель CI Plus LLP получил на руки решение Высокого Лондонского суда по иску против компании Impex-Sat. Постановление суда предписывает последней прекратить производство и распространение устройств, позволяющих обходить правила CI Plus. Также она обязана удалить с данных устройств всё программное обеспечение, позволяющее неправомерно использовать CI Plus.

Помимо этого компания также должна возместить CI Plus LLP убытки в размере двух миллионов евро плюс судебные издержки.

В своём заявлении председатель правления CI Plus LLP сказал: «CI Plus LLP является доверенным лицом наиболее широко распространённой в мире системы безопасности для платного телевидения, и отрасль полагается на нашу компанию в плане защиты CI Plus от угроз её целостности. Эта знаковая победа в суде демонстрирует, что CI Plus LLP будет прилагать максимум усилий для обеспечения гарантии действия правил CI Plus в интересах лицензиатов системы – операторов телевидения, которые полагаются на CI Plus для ведения своего бизнеса, и пользователей, которые получают услуги платного телевидения при помощи устройств CI Plus».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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